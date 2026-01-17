उंडाळे.. दत्तात्रय पोळ यांची राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड
शैक्षणिक साहित्य निर्मितीत
दत्तात्रय पोळ जिल्ह्यात प्रथम
प्राथमिक शिक्षक गटातून राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी निवड
उंडाळे, ता. १७ : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, रुवले (ता. पाटण) येथील शिक्षक दत्तात्रय धोंडीराम पोळ यांनी सातारा जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात यश संपादन केले.
राज्य विज्ञान संस्था रविनगर (नागपूर), शिक्षण विभाग (माध्यमिक) व ज्ञानश्री इंजिनिअरिंग कॉलेज, सातारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या ५३ व्या सातारा जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात ‘शैक्षणिक साहित्य निर्मिती’त प्राथमिक शिक्षक गटात त्यांनी जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. ते उंडाळे (ता. कऱ्हाड) येथील रहिवासी आहेत.
या यशामुळे त्यांची नागपूर येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड झाली आहे.
श्री. पोळ यांनी तयार केलेल्या ‘बहुउद्देशीय मनोरंजक गणिती पेटी’ या शैक्षणिक साहित्याच्या माध्यमातून प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या गणितीय संकल्पना अधिक सोप्या, प्रभावी व मनोरंजक पद्धतीने स्पष्ट होण्यास मदत होते.
या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) धनंजय चोपडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अनिस नायकवडी, शिक्षणाधिकारी (योजना) शबनम मुजावर, उपशिक्षणाधिकारी तेजस गंबरे, ज्ञानेश्वर (भाई) वांगडे, चंद्रकांत वांगडे, रोहित वांगडे, प्राचार्य डॉ. अजय जाधव, प्राचार्य डॉ. विलास खंडाईत आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या यशाबद्दल पाटण पंचायत समितीच्या गटशिक्षण अधिकारी दीपा बोरकर, विस्तार अधिकारी आनंद पळसे, विस्तार अधिकारी संभाजी कानवटे, जिल्हा विज्ञान समन्वयक अंबादास भंडारे, जिल्हा इन्स्पायर समन्वयक लक्ष्मण उबाळे, केंद्रप्रमुख प्रवीण गायकवाड, केंद्र संचालक अशोक पाटील, मुख्याध्यापक सूर्यकांत मोकाशी व सहकारी शिक्षकांनी श्री. पोळ यांचे अभिनंदन केले.
सातारा : जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल दत्तात्रय पोळ यांचा सन्मान करताना मान्यवर.
