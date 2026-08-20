पुणे

दत्तात्रय वारकड यांना संत ज्ञानेश्वर माऊली पुरस्कार

दत्तात्रय वारकड यांना संत ज्ञानेश्वर माऊली पुरस्कार
Published on

दत्तात्रय वारकड यांना
संत ज्ञानेश्वर पुरस्कार
अहिल्यानगर, ता. २० ः संत साहित्याचे अभ्यासक दत्तात्रय वारकड यांना राज्यस्तरीय संत ज्ञानेश्वर माउली साहित्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे. आळंदी येथे आयोजित तिसाव्या राज्यस्तरीय साहित्य संमेलनात रविवारी (२३) या पुरस्काराचे वितरण होणार आहे. आजचा युवक व त्याच्या समोरील आव्हाने, आनंदी जीवन, आयुष्याचा आनंद उत्सव, व्यक्तिमत्त्व विकास, अशा विविध विषयावरती ते प्रबोधन करतात. त्यांनी राज्यात एक हजारांपेक्षा अधिक व्याख्याने दिली आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi literature events
Marathi books on spirituality
youth challenges in Maharashtra
Dattatray Varkad award
Sant Dnyaneshwar award
Ahilyanagar literary conference
personality development workshops
spiritual lectures
literary award ceremonies in India
importance of spiritual wisdom
Indian literary awards
personal growth through literature
Marathi youth seminars
motivational speakers in Maharashtra
community engagement through literature
दत्तात्रय वारकड पुरस्कार
संत ज्ञानेश्वर पुरस्कार
साहित्य संमेलन २०२३
आळंदीतील साहित्यिक
वारकड यांचा प्रबोधन कार्य
संत साहित्याचे महत्व
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
युवकांचे कार्य
जीवनाचे आनंद उत्सव
त्यांचे आव्हाने
महाराष्ट्रातील संत पर्व
समर्पित साहित्यिक पुरस्कार
अध्यात्मिक मार्गदर्शन
महाराष्ट्रातील साहित्यिक त्रास
Marathi News Esakal
www.esakal.com