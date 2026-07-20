पुणे

Pune Crime : बालेवाडीत कौटुंबिक वादातून सुनेला १० महिला बाउन्सर्सच्या मदतीने बेदम मारहाण

बालेवाडी हायस्ट्रीट परिसरात कौटुंबिक वादातून सासू-सासऱ्यांनी आठ ते १० महिला बाउन्सर्सच्या मदतीने सुनेला बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - बालेवाडी हायस्ट्रीट परिसरात कौटुंबिक वादातून सासू-सासऱ्यांनी आठ ते १० महिला बाउन्सर्सच्या मदतीने सुनेला बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

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