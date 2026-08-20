पुणे

Daund Beheading Case: दौंडमध्ये ७० वर्षीय महिलेचा शिरच्छेद करून खून; दोन संशयित अटकेत, शिराचा शोध सुरू

७० वर्षीय महिलेच्या शिरच्छेद खूनप्रकरणी दोन संशयित जेरबंद; शिराचा शोध सुरू, कारण अद्याप गूढ
Daund Beheading Case: दौंडमध्ये ७० वर्षीय महिलेचा शिरच्छेद करून खून; दोन संशयित अटकेत, शिराचा शोध सुरू
प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड : शहरातील रेल्वे वसाहतीतील बंद खोलीत आढळलेल्या ७० वर्षीय महिलेच्या शिरविरहित मृतदेहाच्या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली. मृत महिलेच्या शिराचा अद्याप शोध लागलेला नाही.

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