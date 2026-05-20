पुणे

‘एसआरपीएफ’साठी रविवारी फेरपरीक्षा

Published on

दौंड, ता. २० : दौंड शहरातील राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक पाचसाठीच्या सशस्त्र पोलिस भरतीची लेखी फेरपरीक्षा रविवारी (ता. २४) दौंड तालुक्यातील स्वामी चिंचोली (ता. दौंड) येथे घेतली जाणार आहे, अशी माहिती राज्य राखीव पोलिस दलाच्या पुणे परिक्षेत्राचे उप महानिरीक्षक विजय मगर यांनी दिली. स्वामी चिंचोली येथील दत्तकला ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स येथे रविवारी सकाळी ११ वाजता फेरपरीक्षा होणार आहे. पात्र उमेदवारांना लेखी परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र पाठविण्यात आले असून, त्यांनी वेळेत उपस्थित राहावे, असे आवाहन मगर यांनी केले. गट क्रमांक पाच मधील सशस्त्र पोलिस शिपाई पदाच्या १०४ जागांसाठी तब्बल २४४३६ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी ३९७८ उमेदवार लेखी परीक्षेसाठी पात्र झाले आहेत.

