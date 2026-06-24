पुणे

दौंड नगरपालिकेत महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; कंत्राटदारावर गुन्हा

दौंड नगरपालिकेत महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; कंत्राटदारावर गुन्हा
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दौंड, ता. २४ : नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यालयात महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग करून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी कंत्राटदार गब्बर वाल्मिकी याच्याविरुद्ध दौंड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सोमवारी (ता. २२) दुपारी ही घटना घडली.
नगरपालिकेच्या जेटिंग यंत्राला मनुष्यबळ पुरवण्याचे कंत्राट घेणाऱ्या वाल्मिकी याची काही बिले थकीत होती. या बिलांच्या वादातून त्याने टाऊन हॉलमधील कार्यालयात महिला अधिकाऱ्याकडे पाहून अश्लील हावभाव केले. तसेच शिवीगाळ करून त्यांना शासकीय कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले. याप्रकरणी संबंधित महिला अधिकाऱ्याने मंगळवारी (ता. २३) फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी विनयभंग आणि लोकसेवकाला धाकाने परावृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.

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