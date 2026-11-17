दौंड : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान काम, समान वेतन’ लागू करावे, या मागणीसाठी दौंड न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या आंदोलनात दौंडमधील न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबर रोजी सहभागी झाले. न्यायालयासमोर त्यांनी संपाला सुरुवात केली. यापूर्वी १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शांततामय पद्धतीने शासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, शासनाने दखल न घेतल्याने बेमुदत संप सुरू करण्यात आला आहे. न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट क), बेलीफ संघटना, स्टेनो संघटना आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना या चारही संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत..राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या ३१ जानेवारी २०२५ च्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सुमारे एकवीस महिने उलटूनही प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. न्यायव्यवस्थेचे काम अविरतपणे चालवणार्या न्यायालयीन कर्मचार्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचार्यांनी संपाचे अस्त्र उगारले आहे..न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे आवश्यक‘‘न्यायव्यवस्थेचा कणा मजबूत ठेवायचा असेल, तर या कण्याला बळ देणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. हा आमच्या आत्मसन्मानाचा व अस्तित्वाचा लढा असून, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्याने बेमुदत संप पुकारण्याचा शेवटचा पर्याय निवडावा लागला आहे. :- विशाल सोनवणे, कार्याध्यक्ष, पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट क).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.