पुणे

Daund Crime : पोलीस ठाण्यासमोरच राष्ट्रवादीच्या पराभूत उमेदवाराला तुडविले; दौंडमध्ये कायद्याचा धाक संपला?

NCP Candidate Beaten : दौंडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार आफताब सय्यद यांना जमावाने पोलीस ठाण्यासमोरच बेदम मारहाण केली.
Brutal Attack on NCP (SP) Candidate in Broad Daylight at Daund

Brutal Attack on NCP (SP) Candidate in Broad Daylight at Daund

Sakal

प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड : दौंड शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरपालिका निवडणुकीतील पराभूत उमेदवारावर भरचौकात कोयता उगारून बेदम मारहाण करण्यात आली. जमावाकडून त्याला दौंड पोलिस ठाण्यासमोरच बेदम मारहाण करण्याचा प्रकार घडला तरी पोलिसांनी कोणावरही कारवाई केलेली नाही.

Loading content, please wait...
pune
crime
NCP
election
daund

Related Stories

No stories found.