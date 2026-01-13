Daund Crime : पोलीस ठाण्यासमोरच राष्ट्रवादीच्या पराभूत उमेदवाराला तुडविले; दौंडमध्ये कायद्याचा धाक संपला?

दौंड : दौंड शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरपालिका निवडणुकीतील पराभूत उमेदवारावर भरचौकात कोयता उगारून बेदम मारहाण करण्यात आली. जमावाकडून त्याला दौंड पोलिस ठाण्यासमोरच बेदम मारहाण करण्याचा प्रकार घडला तरी पोलिसांनी कोणावरही कारवाई केलेली नाही..आफताब जुनेद सय्यद ( वय २३ , रा. फौजदार चाळ, दौंड ) या तरूणावर हल्ला करण्यात आला. दौंड शहरात १२ जानेवारी रोजी दुपारी वैयक्तीक रागापोटी जमावातील काही सदस्यांनी भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आफताब याच्यावर कोयता उगारला होता. त्याने तो कोयता हुकवल्याने तो वाचला. परंतु जमावातील सदस्यांनी त्याला तेथेच रस्त्यावर पाडून बेदम मारहाण केली. .Jalna Crime : पोलिसांच्या गस्तीनंतर अवघ्या १० मिनिटांत चोरी; अंबडमध्ये चोरट्यांचे पोलिसांना उघड आव्हान!.त्यानंतर आफताब सय्यद हा जीव वाचविण्यासाठी चौकातून पीडीसीसी बॅंक शाखा मार्गे पोलिस ठाण्याच्या दिशेने गल्लीतून पळत सुटला. जमाव त्याच्या पाठीमागे धावत असताना आफताब हा पळताना तो एका उतारावर घसरल्याने जमावाने त्याला बेदम तुडविले. त्यानंतर त्याला ओढत पोलिस ठाण्यासमोरील संविधान स्तंभ समोर आणून तेथे देखील लाथाबुक्क्यांनी तुडविण्यात आले..दौंड पोलिस ठाण्यासमोरच एक मोठा जमाव आफताब सय्यद याला हाणत असताना वाहतूक ठप्प झालेली असतानाही पोलिसांनी हस्तक्षेप केला नाही. पोलिस ठाण्यात मारणारा जमाव आणि ज्याला मारहाण झाली ते दोन्ही गट जमा झाले होते. शस्त्रे हातात घेऊन भरचौकात मारहाण करून पोलिस ठाण्यापर्यंत मारत आणणारेच पोलिस ठाण्यात हजर असताना त्यांना कोयता प्रकरणी साधा जाब सुध्दा पोलिसांकडून विचारण्यात आला नाही. बाजारपेठ, दौंड पोलिस ठाण्याच्या आतील व प्रवेशमार्गावरी सीसीटीव्ही कॅमेर्यांमध्ये कोयता उगारण्यापासून बेदम मारहाण करण्यापर्यंतचे चित्रीकरण झालेले आहे..मकर संक्रांतीमुळे बाजारपेठेत गर्दी असताना आणि भरचौकात वर्दळीच्या वेळी कोयता उगारून दहशत निर्माण केल्यानंतरही पोलिस प्रशासनाने कोणावरही कसलीही कारवाई केली नाही. कारवाई करण्यापेक्षा वरिष्ठांनी मौन बाळगणे पसंत केले. एरवी स्वतः हुन फिर्यादी होत पोलिसांकडून समाजातील उपद्रवी घटकांवर कारवाई केली जाते. परंतु या प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. पोलिसांचा अजिबात धाक न राहिल्याने भरचौकात कोयता उगारण्यापर्यंत काही प्रवृत्तींची मजल गेली आहे..दौंड नगरपालिकेच्या डिसेंबर २०२५ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत आफताब जुनेद सय्यद हा प्रभाग क्रमांक पाच - ब मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा उमेदवार होता. त्याला २७२१ पैकी १४४ मते पडली होती. आफताब हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या समाज माध्यम विभागाचा शहराध्यक्ष आहे..■ तक्रार नसल्याने गुन्हा दाखल नाहीया प्रकरणात तक्रार द्यायला कोणी आले नाही त्यामुळे गुन्हा दाखल नाही. संबंधितांना बोलविले आहे. तक्रार असेल तर गुन्हा दाखल होईल.- गोपाळ पवार, पोलिस निरीक्षक - दौंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.