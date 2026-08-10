पुणे

मद्यपी वाहनचालकांवर दौंडमध्ये कारवाईचा बडगा

मद्यपी वाहनचालकांवर दौंडमध्ये कारवाईचा बडगा
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दौंड, ता. १० : शहरात मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन करणाऱ्या १४ जणांवर दौंड पोलिसांनी गुरुवारी (ता. ६) कारवाई केली. या मोहिमेत मोटार वाहन अधिनियम आणि महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करून तीन दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. शहरातील भाजी मंडई, महात्मा गांधी चौक आणि गिरीम येथील वायरलेस फाटा परिसरात ही मोहीम राबवण्यात आली.

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