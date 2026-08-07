पुणे

दौंडला जुगारावर छापा; ३६ जणांविरुद्ध गुन्हे

दौंडला जुगारावर छापा; ३६ जणांविरुद्ध गुन्हे
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दौंड, ता. ७ : शहरातील एका मनोरंजन क्लबच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून ३६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत रोख रकमेसह ३ लाख ९२ हजार ९६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
पोलिस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी (ता. ५) रात्री ही कारवाई केली. शहरातील बंगला साइड परिसरातील राखी जाधव यांच्या जागेत विनोद उर्फ जब्बार दत्तू जाधव हा ‘भैरवनाथ सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ संचलित मनोरंजन क्लब’च्या नावाने हा अड्डा चालवत होता. पोलिसांनी अड्ड्याचा चालक विनोद जाधव आणि व्यवस्थापक संतोष विटकर (रा. जलालपूर, जि. अहिल्यानगर) यांच्यासह ३६ जणांना ताब्यात घेतले आहे.
यामध्ये दौंडमधील २३, बारामतीतील ३, गोपाळवाडीतील २ आणि अहिल्यानगर, कर्जत, श्रीगोंदा, हवेली तालुक्यातील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. हवालदार असिफ सय्यद यांनी गुरुवारी (ता. ६) दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. घटनास्थळावरून रोख रक्कम आणि दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या आहेत.

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