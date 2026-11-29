प्रफुल्ल भंडारीदौंड : दौंड तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकार्यांनी अवैध व्यवसाय बंद करण्याच्या मागणीला पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील दौंड पोलिसांनी २९ दिवसांनी गांभीर्याने घेतले आहे. पोलिसांनी जुगार अड्डा चालविणारा पक्षाचा नगरसेवक मंगेश चलवादी याच्या अड्ड्यावर धाड टाकून त्याच्यासह एकूण नऊ जणांविरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे..पुणे जिल्ह्यातील दौंड शहरातून जाणार्या दौंड - श्री क्षेत्र सिध्दटेक अष्टविनायक मार्गालगत पंडीत नेहरू चौकातील जुगार अड्ड्यावर दौंड पोलिसांनी २८ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी छापा टाकला. पोलिस अंमलदार रामचंद्र लवटे यांनी या प्रकरणी दौंड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार नगरसेवक मंगेश मारुती चलवादी याच्यासह जुगार खेळणारे अक्षय राजू जाधव, निखील राजू जाधव, विजय सुरेश ओरपे, रोहीत विठ्ठल नामदास, विकास ज्ञानदेव तांदळे, अक्षय राजू सोनवणे, बालू विठ्ठल ओंगकाडे आणि राहुल बाळासाहेब देशमुख (सर्व रा. दौंड) यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र जुगार कायद्याच्या कलम ४ आणि ५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे पुढील तपास करत आहेत.मंगेश चलवादी हा डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या दौंड नगरपरिषद निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ७ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आला आहे. नगरपालिकेच्या स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्य समितीचा तो विद्यमान सदस्य आहे..■ कारवाईची मागणी करणाऱ्या शिष्टमंडळातही चलवादीदौंड शहर आणि तालुक्यातील अवैध व्यवसाय बंद करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, माजी आमदार रमेश थोरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी पोलिस निरीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात केली होती. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात नगरसेवक मंगेश चलवादीही सहभागी होते. जुगार अड्ड्यांमुळे तरुण व्यसनाधीन आणि कर्जबाजारी होत असून अनेक कुटुंबांना त्याचा फटका बसत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा सत्ताधारी महायुतीचा भाग असल्याने दौंड पोलिसांनी ही मागणी गांभीर्याने घेत निवेदन दिल्यापासून २९ दिवसांनी राष्ट्रवादी कॅांग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकाच्या अड्ड्यावर कारवाई केल्याने कारवाईचे स्वागत होत आहे..■ महानिरीक्षकांचा दौरा आणि कारवाया वाढल्याकोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा ३० नोव्हेंबर रोजी दौंड पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षणासाठी येणार आहेत. या नियोजित भेटीपूर्वीच्या आठ दिवसांत दौंड पोलिसांनी मटका आणि पत्त्यांच्या जुगार अड्ड्यांवर कारवाया केल्या आहेत. परंतु आॅनलाइन कॅसिनो चालक आणि सूत्रधारांवर कारवाई टाळली आहे. तालुक्यात सहजपणे उघड्यावर विकला जाणारा गांजा, अमली पदार्थ, अवैध दारू आणि गुटखा विक्रीविरोधात कारवाई केली जात नाही. गस्तीचा अभाव असल्याने घरफोड्या, चोर्या , सोनलसाखळी हिसकावणे, दुचाकी चोरी, आदी प्रकार वाढले आहेत. त्याचबरोबर अष्टविनायक मार्ग, पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग, मनमाड - दौंड - कुरकुंभ - बारामती - तासगाव - चिकोडी - संकेश्वर या महामार्गावरील अवैध वेश्याव्यवसाय प्रकरणी लॅाजमालक व चालकांवर कारवाई करण्यापेक्षा कर्मचार्यांवर कारवाई केली जात आहे..नगरसेवक मंगेश चलवादी यांनी याबाबत राजकीय आकसापोटी जुगार अड्ड्याच्पा प्रकरणात नाव गोवल्याचा आणि जुगार अड्डयाशी काही संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. मागील महिन्यात मी पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक यांना माझ्यावर खोटे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.