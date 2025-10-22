पुणे

Daund News : दिवाळी पाडव्याला नानगावात शोककळा! तुटलेल्या केबलने घेतला खळदकर दांपत्याचा बळी; करडू वाचवताना झाला अपघात

Khaldkar Couple Dies Saving Goat from Electrocution on Diwali Padwa : दीपावली पाडव्याच्या दिवशी नानगाव येथे विद्युत पंपाच्या तुटलेल्या केबलमधील धक्क्याने मनीषा-राजाराम खळदकर या दांपत्याचा जागीच मृत्यू; गावात शोककळा.
Khaldkar Couple Dies Saving Goat from Electrocution on Diwali Padwa

Khaldkar Couple Dies Saving Goat from Electrocution on Diwali Padwa

सकाळ वृत्तसेवा
प्रकाश शेलार

खुटबाव : नानगाव (ता. दौंड )येथील खळदकर दांपत्याचा दीपावली पाडव्याच्या दिवशी विद्युत पंपाला जोडणाऱ्या खराब केबलमधील विद्युत प्रवाहाचा धक्का बसून जागीच मृत्यू झाला. या धक्क्याने मनीषा खळदकर (वय ४६ वर्षे) राजाराम खळदकर ( वय ५३ वर्षे) दोघेही राहणार ( नानगाव तालुका दौंड जिल्हा पुणे) यांचा मृत्यू झाला.

