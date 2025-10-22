पुणे

Daund Politics : नानगावच्या राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश, आगामी निवडणुकीत नवा रंग

NCP Workers Join BJP Ahead of Local Polls : दौंड: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या तोंडावर नानगाव येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी पंचायत समिती सदस्यांसह महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार राहुल कुल यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये प्रवेश केला.
NCP Workers Join BJP Ahead of Local Polls

NCP Workers Join BJP Ahead of Local Polls

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खुटबाव : नानगाव ( ता.दौंड) येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
Bjp
NCP
political
political parties

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com