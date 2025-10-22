Daund Politics : नानगावच्या राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश, आगामी निवडणुकीत नवा रंग

खुटबाव : नानगाव ( ता.दौंड) येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश घेण्यात आला..Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.यामध्ये नानगाव येथील माजी पंचायत समिती सदस्या निता खळदकर, नानगाव सोसायटीचे अध्यक्ष विजय खळदकर, सदस्य माऊली काळे, सदस्य मोहन गायकवाड, दीपक खळदकर, ईश्वर खळदकर, अमोल जगदाळे, सोमनाथ खळदकर, संदीप गायकवाड, दत्ता खळदकर, संतोष खळदकर, बाजीराव इंदलकर, सुनील खळदकर, मनोहर रासकर, गणेश शितोळे, शेखर गायकवाड, गणेश पठारे, दादा गायकवाड, संदीप खळदकर, भैय्या पवार, गणेश पवार, विजय फरतडे, देवा खळदकर, बाळासो राऊत या कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. यावेळी आमदार कुल म्हणाले की, सर्व पदाधिकाऱ्यांचे पक्षामध्ये स्वागत करतो..आगामी काळामध्ये नानगावच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहावे. निवडणूकीत मतभेद विसरून सर्वांनी पक्षाचे काम करावे. यावेळी भाजपा सरचिटणीस वैभव बोत्रे, विठ्ठल पाटील गुंड,भीमा पाटसचे संचालक आबासाहेब खळदकर, तुकाराम ताकवणे,राजकुमार मोटे, सचिन गाढवे, पोपट लव्हे आदी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.