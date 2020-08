दौंड तालुक्यात मुगाला मिळाला 'इतका' बाजारभाव; चार तालुक्यांतून आवक सुरू

दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यात केडगाव येथे मुगाची १४५८ क्विंटल आवक झाली. मुगास प्रति क्विंटल किमान ३५००, तर कमाल ७१०० असा बाजारभाव मिळाला. दौंड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या केडगाव उपबाजारात मंगळवारी (ता.२५) शिरूर, श्रीगोंदा, पारनेर आणि नगर तालुक्यातून मुगाची आवक झाली. लिलावासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे ताबडतोब अचूक वजन होत असल्याने शेतकरी समाधानी आहेत. त्याशिवाय शेतमालाची रक्कम देखील ताबडतोब मिळत आहे. शेतकऱ्याच्या हितासाठी मुगाचे लिलाव दिवसाआड सुरू करण्यात आल्याने मुगाची आवक वाढल्याची माहिती दौंड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दत्तात्रेय पाचपुते आणि बाजार समिती सचिव तात्यासाहेब टूले यांनी दिली. - ग्रामपंचायत सदस्याने लाटलेले अनुदान पुन्हा शासनाच्या खिशात; वाचा काय आहे प्रकरण​ दौंड मुख्य बाजारासह केडगाव आणि पाटस येथील उपबाजारातील आवक पुढीलप्रमाणे : शेतमाल आवक (क्विंटल) किमान (रू.) कमाल (रू.) गहू १४५२ १६०० २००० ज्वारी ०१४६ १९०० ३१०० बाजरी ०६६८ १००० १८२१ हरभरा ००७८ ३४३१ ४४०० मका ००५२ ११०० १३०१ चवळी ००१० ६५०० ७१०० - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by : Ashish N. Kadam)

Web Title: In Daund market Moong got high market price up to 7100 per quintal