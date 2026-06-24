पुणे

Daund Municipal Outrage: दौंड नगरपालिकेत कंत्राटदार ‘गब्बर’कडून महिला अधिकार्याचा विनयभंग; सर्वांसमोर अश्लील हावभाव

दौंड नगरपालिकेत महिला अधिकार्यावर सर्वांसमोर अश्लील हावभाव, शिवीगाळ; कंत्राटदाराविरुद्ध विनयभंगासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल
Daund Police Station

Contractor booked for molestation and obstructing public servant in Daund

sakal

प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड : दौंड नगरपालिकेत एका महिला अधिकार्याचा विनयभंग करीत कर्तव्य पार पाडण्यापासून परावृत्त केल्याप्रकरणी एका कंत्राटदाराविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगरपालिका कार्यालयात सर्वांसमोर हा प्रकार घडला.

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