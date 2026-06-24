Daund Municipal Outrage: दौंड नगरपालिकेत कंत्राटदार ‘गब्बर’कडून महिला अधिकार्याचा विनयभंग; सर्वांसमोर अश्लील हावभाव

दौंड : दौंड नगरपालिकेत एका महिला अधिकार्याचा विनयभंग करीत कर्तव्य पार पाडण्यापासून परावृत्त केल्याप्रकरणी एका कंत्राटदाराविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगरपालिका कार्यालयात सर्वांसमोर हा प्रकार घडला. .दौंड नगरपालिकेच्या टाऊन हॅाल मध्ये असललेल्या प्रशासकीय कार्यालयात २२ जून रोजी हा प्रकार घडला. नगरपालिका मालकीच्या जेटिंग यंत्राला मनुष्यबळ पुरविण्याचा कंत्राट घेणारा गब्बर वाल्मिकी ( रा. दौंड ) याच्याविरूध्द या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गब्बर वाल्मिकी याचे कंत्राटासंबंधी काही बीले थकीत होती व त्यावरून वाद सुरू झाला. महिला अधिकार्याकडे पाहून अश्लिल हावभाव करीत गब्बर याने शिवीगाळ करीत शासकीय काम करण्यास मज्जाव केला, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..दौंड पोलिस ठाण्यात २३ जून रोजी संबंधित महिला अधिकार्याने या प्रकरणी फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार गब्बर वाल्मिकी याच्याविरूध्द भारतीय न्याय संहिता कलम ७४ ( विनयभंग करणे ), कलम १३२ ( लोकसेवकाला कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करणे), कलम २२४ ( लोकसेवकाला क्षती पोचविण्याचा धाक दाखविणे ), कलम २९६ ( सार्वजनिक ठिकाणी अश्लिल कृती करणे) व अन्य पाच कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दौंड नगरपालिकेला मालमत्तांची सुरक्षितता, घन कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, आदी विविध कामांसाठी कंत्राटदारांकडून मनुष्यबळ पुरविले जाते. एखाद्या कंत्राटामध्ये दहा मजूर पुरविण्याची अट असल्यावर फक्त दोन मजूर पुरवून अन्य आठ मजुरांची कागदोपत्री हजेरी लावली जाते. या आठ मजुरांच्या नावे निघणारे बील कंत्राटदार आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी संगनमताने वाटून घेतात. बर्याच वेळा प्रशासनाकडून अशा व्यवहारांमधील टक्केवारीचे प्रमाण वाढल्यावर कुरबुरी होतात परंतु काही एजंटांच्या मध्यस्थीने तडजोड होते..दौंड नगरपालिकेत वरिष्ठ सोईने ये - जा करीत असल्याने त्यांचे प्रशासनावर अजिबात नियंत्रण राहिलेले नाही. काही कंत्राटदार शिरजोर झाले असून ते ठराविक अधिकार्यांनाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ( एसीबी) सापळ्यात अडकविण्याची धमकी देत मनमानी करीत आहेत. नगरपालिकेचे पदाधिकारी व अधिकारी यांना हा प्रकार माहित आहे, परंतु या मुजोर कंत्राटदारांना सत्ताधारी व विरोधी गटाचे छुपे सहकार्य असल्याने ते हतबल आहेत..नगरपालिका कार्यालयात एका कंत्राटदाराकडून महिला अधिकार्यास सर्वांसमोर शिवीगाळ आणि अश्लिल हातवारे करून धमकावण्यात आल्यानंतरही नगरपालिका प्रशासनाला खडबडून जाग आलेली नाही. संबंधित कंत्राटदार शिवीगाळ आणि अश्लिल हातवारे करीत असताना त्याला कोणीही अटकाव केला नाही. दौंड नगरपालिकेत महिला अधिकारी व कर्मचार्यांची असुरक्षितता या निमित्ताने प्रकर्षाने पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.