Daund News : दौंड पंचायत समितीच्या सभापतिपदी सुखदेव चोरमले व उपसभापतिपदी अमृता गिरमकर यांची बिनविरोध निवड

दौंड - दौंड पंचायत समितीच्या सभापतिपदी सुखदेव चोरमले व उपसभापतिपदी अमृता गिरमकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. पंचायत समितीच्या स्थापनेनंतर प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांची सभापती व उपसभापतीपदावर निवड झाली आहे. .दौंड शहरातील पंचायत समिती सभागृहात पार पडलेल्या एका बैठकीत या निवडी करण्यात आल्या. पीठासीन अधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी रेवणनाथ लबडे यांनी काम पाहिले. चौदा सदस्यीय पंचायत समिती भारतीय जनता पक्षाचे ८ व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ६ सदस्य, असे बलाबल आहे.सभापतिपदासाठी भाजप कडून सुखदेव सोनबा चोरमले ( खामगाव गण) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून प्रविण किसन दिवेकर ( वरवंड गण ) यांनी अर्ज दाखल केले होते. उपसभापतिपदासाठी अमृता अभिमन्यू गिरमकर ( देऊळगाव राजे गण) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मनिषा संतोष ताकवणे ( पारगाव गण) यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते..दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रविण दिवेकर व मनिषा ताकवणे यांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने सभापती व व उपसभापतिपदावर अनुक्रमे सुखदेव सोनबा चोरमले व अमृता अभिमन्यू गिरमकर यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे पीठासीन अधिकारी यांनी जाहीर केले.दौंड पंचायत समितीचे सभापतिपद हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे. तालुक्यातील १४ गणांपैकी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या राहू गणातून निवडून आलेल्या भाजपच्या उमेदवार शुभांगी किसन शिंदे, खामगाव गणातून निवडून आलेले सुखदेव सोनबा चोरमले व यवत गणातून निवडून आलेल्या तेजस्विनी दत्ता पडळकर यांच्यात सभापतिपदासाठी चुरस होती..पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेल्या निर्णयानुसार सुखदेव चोरमले यांची या पदासाठी निवड करण्यात आली. निवडीनंतर आमदार राहुल कुल यांच्या हस्ते सभापती सुखदेव चोरमले यांचा तर भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष आनंद थोरात यांच्या हस्ते उपसभापती अमृता गिरमकर यांचा सत्कार करण्यात आला.नूतन सभापती सुखदेव चोरमले हे खामगाव गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला पराभूत करून १०८४ मतांच्या फरकाने निवडून आले आहेत. तर नूतन उपसभापती अमृता गिरमकर या देऊळगाव राजे गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला पराभूत करून १०० मतांच्या फरकाने निवडून आल्या आहेत..समतोल साधलापंचायत समितीचे सभापतिपद राखीव असल्याने दौंड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील खामगाव गणातून निवडून आलेले सुखदेव चोरमले यांना त्या पदावर संधी मिळाली. भारतीय जनता पक्षाकडून उपसभापतिपदावर तालुक्याच्या पूर्व भागातील देऊळगाव राजे गणातून निवडून आलेल्या अमृता गिरमकर यांना संधी देत समतोल साधण्यात आला आहे.