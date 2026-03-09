पुणे

Daund News : दौंड पंचायत समितीच्या सभापतिपदी सुखदेव चोरमले व उपसभापतिपदी अमृता गिरमकर यांची बिनविरोध निवड

दौंड पंचायत समितीच्या स्थापनेनंतर प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांची सभापती व उपसभापतीपदावर निवड.
Sukhdev Chormale and Amruta Giramkar

Sukhdev Chormale and Amruta Giramkar

sakal

प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड - दौंड पंचायत समितीच्या सभापतिपदी सुखदेव चोरमले व उपसभापतिपदी अमृता गिरमकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. पंचायत समितीच्या स्थापनेनंतर प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांची सभापती व उपसभापतीपदावर निवड झाली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
daund
panchayat samiti election

Related Stories

No stories found.