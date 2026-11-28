दौंड : दौंड रेल्वे जंक्शनच्या फलाट क्रमांक तीनवरील बंद कॅन्टीनला २७ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास आग लागली. दौंड नगरपालिकेचे अग्निशमन पथक बंबासह तातडीने दाखल झाले; मात्र, फलाटापर्यंत जाण्यासाठी आपत्कालीन वाहनमार्ग नसल्याने बंब घटनास्थळी पोहोचू शकला नाही. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी प्रवासी गाड्यांमध्ये पाणी भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाइपमधून पाण्याचा मारा करून सुमारे अर्ध्या तासात आग आटोक्यात आणली..रेल्वे स्थानक व्यवस्थापकांच्या कक्षाजवळील हे कॅन्टीन रात्री आठ वाजता बंद करण्यात आले होते. एक कर्मचारी कॅन्टीनमध्येच झोपला होता. एक्झॉस्ट फॅनजवळ आग लागल्याचे लक्षात येताच त्याने तत्परतेने कॅन्टीनमधील गॅस सिलिंडर बाहेर काढले. आग वरच्या दिशेने पसरल्याने स्थानकावर काही काळ गोंधळ उडाला. त्या वेळी फलाट क्रमांक तीनवर कोणतीही प्रवासी गाडी उभी नव्हती..रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला ड्राय केमिकल पावडर (डीसीपी) अग्निशामक उपकरणांच्या मदतीने आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आग वाढल्याने त्यांनी लोहमार्गालगतच्या पाण्याच्या पाइपचा वापर केला. रेल्वे कर्मचारी, लोहमार्ग पोलिस, रेल्वे सुरक्षा दल यांनी आग विझविण्यासाठी पुढाकार घेतला. आगीमुळे कॅन्टीनच्या आतील साहित्याचे आणि ब्रिटीशकालीन सागवानी लाकूड असलेल्या सज्जाचे नुकसान झाले आहे.. वायरिंग तपासण्याची गरजघटनेनंतर पुणे रेल्वे विभागाच्या वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापकांनी दौंड स्थानकाला भेट देऊन कॅन्टीनची पाहणी केली. आग एक्झॉस्ट फॅनजवळ दिसली असली, तरी तिचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेच्या निमित्ताने फलाटांवरील व्यावसायिक आस्थापना आणि कार्यालयांतील विद्युत जोडण्यांची नियमित तपासणी, देखभाल आणि गरजेनुसार जुन्या वायरिंगचा बदल करण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.. चार वर्षांपूर्वीही बंद खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलला आगयापूर्वी १० सप्टेंबर २०२२ रोजी पहाटे सव्वाचारच्या सुमारास याच स्थानकाच्या फलाट क्रमांक दोनवरील खाद्यपदार्थांच्या एका बंद स्टॉलला आग लागली होती. चार वर्षांनंतर स्थानकातील आणखी एका खाद्यपदार्थ विक्री केंद्राला आग लागल्याने फलाटांवरील अग्निसुरक्षा व्यवस्था आणि आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन पथकाला घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या मार्गांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.