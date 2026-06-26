पुणे

लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने दौंडमध्ये कामगाराची लूट

लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने दौंडमध्ये कामगाराची लूट
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दौंड, ता. २६ : दौंड कॅार्ड लाईन रेल्वे स्थानकाकडे पायी निघालेल्या एका कंपनी कामगाराला लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने दुचाकीवर बसवून मारहाण करत २७,९०० रुपयांचा ऐवज लुटल्याची घटना घडली आहे. १३ जून रोजी रात्री पावणेबाराच्या सुमारास दौंड शहरातील गोल राउंड परिसरात हा प्रकार घडला.
कुरकुंभ एमआयडीसीमधील एका खासगी कंपनीत काम करणारे प्रशांत पांडुरंग हरमकर (वय २३, रा. खामगाव, जि. बुलढाणा) हे रेल्वेने मूळ गावी जाण्यासाठी दौंड शहरातील गोल राउंड येथे उतरले होते. दौंड कॉर्ड लाइन रेल्वे स्थानक तेथून ४ किलोमीटर अंतरावर असल्याने ते पायी निघाले होते. दरम्यान, दुचाकीवरून आलेल्या दोन तरूणांनी त्यांना लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने गाडीवर बसवले. पुढे अंधारात नेऊन तिसऱ्या साथीदारासह तिघांनी प्रशांत हरमकर यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. चोरट्यांनी त्यांच्याजवळील मोबाईल, रोख रक्कम, एटीएम कार्ड आणि ओळखपत्रे, असा एकूण २७ हजार ९०० रुपयांचा ऐवज लुटून नेला. या प्रकरणी मंगळवारी (ता. २३) दौंड पोलिस ठाण्यात प्रशांत हरमकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार तीन अज्ञातांविरोधात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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