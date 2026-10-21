दौंडमध्ये आज, उद्या पाणीपुरवठा बंद

दौंड, ता. २१ : जलवाहिनीच्या दुरुस्तीमुळे दौंड शहराचा पाणीपुरवठा शुक्रवार (ता. २३) आणि शनिवार (ता. २४) असे सलग दोन दिवस बंद राहणार आहे. दुरुस्तीनंतर रविवारी (ता. २५) पाणीपुरवठा पूर्ववत केला जाणार असला, तरी तो उशिरा आणि कमी दाबाने होईल, अशी माहिती दौंड नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी अधिकारी मल्लिकार्जुन बनसोडे यांनी दिली.
दौंड नगरपालिकेच्या साठवण तलावातून जलशुद्धीकरण केंद्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीला ठिकठिकाणी गळती लागली आहे. ही गळती रोखण्यासाठी प्रशासनाने दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे शुक्रवार आणि शनिवारी शहराला पाणीपुरवठा होणार नाही. दुरुस्ती कामांमुळे ट्रॅक्टर- टॅंकरने केला जाणारा पाणीपुरवठा देखील बंद ठेवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे.
दौंड शहरात मागील ११ वर्षांपासून दिवसाआड केवळ एक वेळ पाणीपुरवठा केला जात आहे. नगरपालिकेने दिलेल्या अधिकृत नळजोडांची संख्या ८६७६ इतकी असून, पाणीचोरी व पाणीगळतीचे प्रमाण १५ टक्के इतके आहे. कमी दाबाने होणाऱ्या दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे जलजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले असून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचे जार दररोज विकत घ्यावे लागत आहे.
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