Pune: मुसळधार पावसाचा दावडीला फटका; ओढ्याने बदलला मार्ग, शेतीचे नुकसान अन् वीजपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर

दावडी: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे दावडी (ता. खेड) परिसरात मोठे नुकसान झाले आहे. ओढ्यालगत असलेल्या प्लॉटिंगच्या संरक्षणभिंतीचा काही भाग कोसळल्याने ओढ्याच्या पाण्याचा प्रवाह बदलला आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी थेट शेतांमध्ये शिरले. यामुळे मारुती बोत्रे व शंकर बोत्रे यांच्या शेतीसह घरामध्येही पाणी घुसून पिकांचे व घरातील साहित्याचे मोठे नुकसान झाले..सततच्या पावसामुळे ओढ्याला आलेल्या पुराच्या पाण्याचा संरक्षणभिंतीवर मोठा दाब निर्माण झाला. त्यामुळे भिंतीचा काही भाग खचून पाण्याने नैसर्गिक प्रवाह बदलत शेतांकडे धाव घेतली. काही वेळातच शेते जलमय झाली. पाण्याच्या तीव्र प्रवाहामुळे उभी पिके बाधित झाली असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी तातडीने पंचनामा करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे..याच मुसळधार पावसामुळे दावडी येथील स्मशानभूमीलगतची संरक्षणभिंतही कोसळली. पुराचे पाणी स्मशानभूमीत शिरल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ओढ्याचे नियोजन करून संरक्षणात्मक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..Ujani Dam: उजनी धरणाला मोठा दिलासा! अवघ्या चार दिवसांत 'मायनस'मधून 'प्लस'मध्ये; जिल्ह्याच्या पाणीस्थितीत मोठी सुधारणा.दरम्यान, गावातील वीजपुरवठ्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. वारंवार वीज खंडित होणे व लोडशेडिंगमुळे नागरिक, विद्यार्थी आणि महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. महावितरणच्या दावडी उपकेंद्राकडे वारंवार तक्रारी करूनही आवश्यक देखभाल होत नसल्याचा आरोप सरपंच राहुल कदम यांनी केला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी भाऊसाहेब होरे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते..नुकसानग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, ओढ्याच्या प्रवाहाचे शास्त्रोक्त नियोजन करावे तसेच पावसाळ्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली आहे. याबाबत महावितरण कनिष्ठ अभियंता रितेश चिरडे यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही..तुम्ही गद्दारांना प्रतिष्ठा देताय! शरद पवारांच्या कृतीने शिवसेना दुखावली, राऊतांनी व्यक्त केली नाराजी.“वारंवार महावितरण विभागाशी संपर्क साधूनही वीजपुरवठ्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. नागरिकांचा होणारा त्रास लक्षात घेऊन त्वरित देखभाल व आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. सध्या उपकेंद्रात एकच वायरमन असून आणखी एका वायरमनची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे.”- संभाजी घारे, माजी सरपंच, दावडी“दावडीतील शेतीचे नुकसान, स्मशानभूमीच्या संरक्षणभिंतीचे नुकसान तसेच चासकमान डाव्या कालव्याच्या भगदाडाची पाहणी केली आहे. नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार आहे. महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य न मिळाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.”- विजयसिंह शिंदे, पुणे जिल्हा परिषद सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.