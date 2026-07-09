पुणे

Pune: मुसळधार पावसाचा दावडीला फटका; ओढ्याने बदलला मार्ग, शेतीचे नुकसान अन् वीजपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर

Heavy Rain Alters Stream Flow in Dawadi: खेड तालुक्यातील दावडी येथे मुसळधार पावसामुळे ओढ्याचा प्रवाह बदलून शेती, घरे आणि स्मशानभूमीचे नुकसान झाले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे दावडी (ता. खेड) परिसरात मोठे नुकसान झाले आहे. ओढ्यालगत असलेल्या प्लॉटिंगच्या संरक्षणभिंतीचा काही भाग कोसळल्याने ओढ्याच्या पाण्याचा प्रवाह बदलला आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी थेट शेतांमध्ये शिरले. यामुळे मारुती बोत्रे व शंकर बोत्रे यांच्या शेतीसह घरामध्येही पाणी घुसून पिकांचे व घरातील साहित्याचे मोठे नुकसान झाले.

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