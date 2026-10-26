Pune News : मध्यवर्ती पेठांमध्ये दिवसा मालवाहतुकीस बंदी; मालाची चढ-उतार करण्यास रात्री ११ ते सकाळी ९ या वेळेतच परवानगी

पुणे - शहरातील मध्यवर्ती बाजारपेठांमधील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, मंडईसह प्रमुख पेठांमधील दुकानांना दिवसा माल पुरवठा करणाऱ्या वाहनांना तात्पुरती बंदी घातली आहे. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर दुकानदारांना केवळ रात्री ११ ते सकाळी ९ या वेळेतच हलक्या मालवाहू वाहनांतून मालाची चढ-उतार करता येणार असून, हे निर्बंध १२ नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहतील..दिवाळीनिमित्त लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, बाजीराव रस्ता, तुळशीबाग, महात्मा फुले मंडई, बोहरी आळी, रविवार पेठ, शुक्रवार पेठ, गणेश पेठ आणि तापकीर गल्ली या भागांत खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी होत आहे. दिवसा माल घेऊन येणाऱ्या वाहनांमुळे पादचाऱ्यांची गैरसोय होत असून, वाहतूक कोंडी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापारी आणि वाहनचालकांनी या वेळेचे पालन करावे, असे आवाहन वाहतूक पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..१. या परिसरात निर्बंध राहणार - लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, बाजीराव रस्ता, तुळशीबाग, मंडई, बोहरी आळी, गणेश पेठ, रविवार पेठ, शुक्रवार पेठ, तापकीर गल्ली व इतर मध्यवर्ती भाग.२. नियम आणि कालावधी : २६ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत.३. मालवाहतुकीची वेळ : हलक्या वाहनांतून केवळ रात्री ११ ते सकाळी ९ वाजेपर्यंतच.४. दिवसा पूर्णपणे बंदी : सकाळी ९ ते रात्री ११ या वेळेत मालवाहू वाहनांना बाजारपेठेत प्रवेशास मनाई असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.