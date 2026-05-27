Pune Traffic: बकरी ईदनिमित्त पुण्यात गोळीबार मैदान परिसरातील वाहतुकीत बदल; अनेक रस्ते बंद, पर्यायी मार्ग जाहीर

पुणे : शहरात गुरुवारी (ता. २८) बकरी ईदनिमित्त लष्कर परिसरातील गोळीबार मैदान चौकातील ईदगाह मैदानावर सामूहिक नमाज पठणासाठी मुस्लिम बांधवांची गर्दी होते. या पार्श्वभूमीवर, गोळीबार मैदान परिसरात वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत. सकाळी सहा वाजल्यापासून नमाज पठण पूर्ण होईपर्यंत हे बदल लागू राहतील, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी दिली..या कालावधीत मम्मादेवी चौक ते गोळीबार मैदान चौक, ढोले पाटील (सेव्हन लव्हज) चौक आणि सीडीओ चौक ते गोळीबार मैदान चौक दरम्यान वाहतूक आवश्यकतेनुसार बंद ठेवून पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येणार आहे. शहरातील इतर भागांमध्येही ज्या ठिकाणी ईदगाह मैदानावर नमाज पठण होणार आहे, तेथल परिस्थितीनुसार वळवण्यात येईल. वाहनचालकांनी संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे..बंद रस्ते आणि पर्यायी मार्ग :भैरोबानाला ते गोळीबार चौक : स्वारगेट आणि मार्केट यार्डकडे जाणारी जड वाहने प्रिन्स ऑफ वेल्स रस्त्याने लुल्लानगर चौक मार्गे जातील. तर पुणे स्टेशनकडे जाणारी हलकी वाहने एम्प्रेस गार्डन रस्त्याने मार्गस्थ होतील.मम्मादेवी चौक ते गोळीबार मैदान : वाहनचालक मम्मादेवी चौकातून बिशप स्कूल, कमांड हॉस्पिटल किंवा नेपिअर रस्त्याने सीडीओ चौकातून पुढे इच्छित स्थळी जातील.सीडीओ चौक ते गोळीबार चौक : लुल्लानगरकडून येणारी वाहने सीडीओ चौकातून डावीकडे वळतील. तर खटाव बंगला चौकातून तात्पुरता उजवे वळण सुरू करण्यात आले असून, वाहने नेपिअर रस्त्याने मम्मादेवी चौकातून सरळ बिशप स्कूल मार्गे पुढे जातील.सेव्हन लव्हज चौक ते गोळीबार मैदान : येथील वाहने सॅलिसबरी पार्क, सीडीओ चौक आणि भैरोबानाला मार्गे वळवण्यात आली आहेत.जुनी सोलापूर बाजार चौकी ते गोळीबार चौक : खाणे मारुती चौकातून येणारी वाहने पूलगेट डेपो, सोलापूर बाजार चौक, नेपिअर रस्ता, खटाव बंगला किंवा मम्मादेवी चौक मार्गे पुढे जातील.लुल्लानगर चौकातून गोळीबार चौकाकडे येणाऱ्या सर्व जड मालवाहू, प्रवासी वाहने, एसटी बसेस आणि पीएमपी बसेसना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. ही वाहने लुल्लानगर चौकातून भैरोबानाला चौक किंवा गंगाधाम चौकातून पुढे मार्गस्थ होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.