Pune News : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी प्रसिद्धीला पुन्हा मुदतवाढ

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या (ता. १४) प्रारूप मतदार यादी जाहीर होणार होती. त्यासाठी प्रशासनाने प्रभागनिहाय याद्या तयार केल्या आहेत. पण गुरूवारी सायंकाळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून अचानकपणे प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यास २० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे..पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर त्यावर आरक्षणेही पडले आहेत. त्यामुळे कोण कोठून निवडणूक लढणार? कोणाचा पत्ता कट झाला आहे? याचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले आहे. त्यापुढे आता हे इच्छुक निवडणुकीसाठी पक्षाकडून उमेदवारी मिळवणे, पॅनेलमध्ये योग्य उमेदवार असले पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. दुसऱ्या बाजूला निवडणूक शाखेकडून प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू होते..यापूर्वी ६ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी जाहीर होणार होती. पण काही महापालिकांचे काम अर्धवट राहिल्याने १४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देऊन २० नोव्हेंबर रोजी प्रारुप मतदार यादी जाहीर होणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे..राज्य निवडणूक आयोगाला संपूर्ण राज्याच्या याद्या संकेतस्थळावर अपलोड करायच्या आहेत. सर्व्हरवर या याद्या अतिशय मंद गतीने अपलोड होत असल्याने ही मुदतवाढ दिल्याची माहिती प्रशासनाकडून दिली गेली आहे.पुणे महापालिकेच्या ४१ प्रभागांच्या प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्यात आल्या असून, त्या आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाने मुदतवाढ दिल असली तरी या याद्यांमध्ये आता कोणताही बदल केला जाऊ शकणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..दीड लाखाचा प्रभागप्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक प्रभागात किती मतदार आहेत हे देखील स्पष्ट होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रभाग क्रमांक ३५ या पाच सदस्यीय प्रभागातील मतदारांची संख्या सुमारे दीड लाख इतकी झाली आहे. तर सर्वात कमी मतदार असलेला प्रभाग हा सुमारे ७१ हजाराचा असून, तो मध्यवर्ती भागातील आहे..मतदार यादीचे सुधारीत वेळापत्रक- प्रारूप मतदार यादीवर हरकती सूचना मागविण्यासाठी यादी प्रसिद्ध करणे : २० नोव्हेंबर २०२५- प्रारूप मतदार यादीवर हरकती सूचना दाखल करण्यासाठी अंतिम तारीख : २७ नोव्हेंबर २०२५- हरकतींचा विचार करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे : ५ डिसेंबर २०२५- मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी मतदान यादी जाहीर करणे : ८ डिसेंबर २०२५- मतदान केंद्रनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे : १२ डिसेंबर २०२५.