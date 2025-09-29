HSC Exam Form : बारावीच्या परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य मंडळाने दिली आहे..बारावीच्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे अर्ज युडायस प्लसमधील पेन-आयडीवरून ऑनलाइन पद्धतीने त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत भरण्यात येणार आहेत. व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परीक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय, आयटीआयचे (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे) विषय घेऊन परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत प्रचलित पद्धतीने भरायचे आहेत. बारावीचे अर्ज ‘www.mahahsscboard.in’ या संकेतस्थळावरून भरायचे आहेत..सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्यापूर्वी कॉलेज प्रोफाइलमध्ये महाविद्यालय, संस्था, मान्यताप्राप्त विषय, शिक्षक याबाबतची योग्य माहिती भरून मंडळाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे भरून सबमिट केल्यानंतर आवेदनपत्रे भरावयाच्या कालावधीत उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना कॉलेज लॉगिनमधून प्री-लिस्ट उपलब्ध करून दिलेली असेल..कनिष्ठ महाविद्यालयांनी त्याची प्रिंट काढून अर्जात नमूद केलेली सर्व माहिती जनरल रजिस्टरनुसार पडताळून ती अचूक असल्याची खात्री करावी. या प्री-लिस्टवर माहितीची खात्री केल्याबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी. त्याचप्रमाणे पडताळणी केल्याबाबत कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी प्री-लिस्टच्या प्रत्येक पानावर शिक्क्यासह स्वाक्षरी करावी, असे राज्य मंडळाने प्रकटनाद्वारे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.