पुणे

HSC Exam Form : बारावीच्या परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ

फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
HSC board

HSC board

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य मंडळाने दिली आहे.

Loading content, please wait...
education
student
HSC Board Examination
deadline
Application
Extended Admission Deadline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com