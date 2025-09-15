पुणे

SSC HSC Exam Form : खासगी विद्यार्थ्यांना दहावी-बारावीच्या परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

खासगी विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावी आणि बारावीसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेच भरायचे आहेत. त्यामुळे कोणाचाही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खासगीरीत्या फॉर्म नंबर १७ भरून परीक्षा देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या अंतर्गत दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी खासगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज (फॉर्म नंबर १७) नियमित शुल्कासह भरण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

