Pune News : वॉर्डन पुरविण्याची कोंडी सुटली; आयुक्तांनी स्थगिती उठवली

पुणे - शहरातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना मदत करण्यासाठी ५०० वॉर्डन नियुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र, ठेकेदाराच्या क्षमतेवरून आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे या निविदेला आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी ऑक्टोबरमध्ये स्थगिती दिली होती. मात्र, आता प्रशासनाने केलेल्या चौकशीनंतर ठेकेदाराला क्लीन चिट दिल्याने पोलिसांच्या मागणीनुसार शहरात वॉर्डन पुरविण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे..पुणे शहरातील वाहतूक पोलिसांना मदत करण्यासाठी त्यांनी महापालिकेकडे वॉर्डनची मागणी केली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर दुचाकीचा अपघात होऊन विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली.त्यावेळी निविदा प्रक्रियेत वेळ वाया जाऊ नये म्हणून ‘६७ (३) क’ या नियमानुसार विनानिविदा ठेकेदार नियुक्त करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत झाला होता. त्यानुसार सुरक्षा विभागाने ठेकेदारांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यात मे. जयशंकर असोसिएट्स या ठेकेदाराला ५०० वॉर्डन पुरविण्याचे काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आल्यानंतर त्यास लगेच मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी ठेकेदाराला सुमारे १८ कोटी रुपये दिले जाणार होते..काळ्या यादीमुळे वादवॉर्डन पुरविण्याचे काम दिलेल्या मे. जयशंकर असोसिएट्स या ठेकेदाराला आरोग्य विभागात चुकीचे काम केल्याने काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. शिक्षेचा कालावधी संपल्यानंतर लगेचच त्यांना वॉर्डन पुरविण्याचे काम देण्यात आले. त्यामुळे काही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. काही नागरिकांनी ‘६७ (३) क’ या कलमाचा गैरवापर करून वर्षभरासाठी निविदा न काढता ठेकेदाराला काम दिले. या ठेकेदाराकडे आवश्यक परवाने नाहीत, असा आरोप सोशल मीडियातून केला होता. त्यामुळे आयुक्तांनी तडकाफडकी स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाला स्थगिती दिली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ठेकेदाराकडून काम करून घेऊ नये, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे आदेश एक ऑक्टोबरला काढले होते..सुनावणीनंतर स्थगिती उठलीया कामाला स्थगिती दिल्यानंतर दक्षता विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर आणि सुरक्षा विभागाचे उपायुक्त तुषार बाबर यांनी ठेकेदाराची चौकशी व कागदपत्रांची छाननी करून आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला. त्यानंतर आयुक्तांनी सुनावणी घेतली. आयुक्त राम यांनी अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांच्याशी वॉर्डन पुरविण्यासंदर्भात चर्चा केली. त्यानुसार पोलिसांना आवश्यक तेवढे वॉर्डन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे..प्रशासनाने काय केले?१) ५०० वॉर्डन देण्याऐवजी वाहतूक पोलिसांच्या मागणीनुसार वॉर्डनचा पुरवठा होणार.२) आर्थिक गैरव्यवहार, ठेकेदाराची क्षमता आणि पात्रता याबाबत तपासणी केली. त्यात तथ्य आढळले नाही.३) वॉर्डन कामावर आहेत की नाहीत, याची ऑनलाइन तपासणी करण्याचा निर्णय.४) सर्व वॉर्डनवर पोलिसांचे नियंत्रण असणार..‘वॉर्डनच्या निविदेवर आक्षेप घेण्यात आल्याने या कामाला स्थगिती दिली होती. यासंदर्भात प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत गैरव्यवहार आढळून आलेला नाही. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार त्यांना आवश्यक तेवढे वॉर्डन पुरविण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे.’- नवलकिशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.भरती प्रक्रिया सुरूठेकेदाराला कार्यादेश दिल्यानंतर वॉर्डनची भरती सुरू झाली होती. आतापर्यंत २२५ जणांची नियुक्ती झाली आहे. गणेशोत्सवात १२० जणांनी विविध ठिकाणी पोलिसांना मदत केली होती. मात्र, चौकशीच्या फेऱ्यात ही निविदा अडकल्याने या सर्वांचे काम थांबले होते. आता पुन्हा ठेकेदाराकडून वॉर्डनची भरती सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.