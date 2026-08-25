Daund Crime : रुग्णालयाबाहेर कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला; ११ जणांविरुद्ध गुन्हा

दौंड - वाहनाच्या नुकसान भरपाईवरून झालेल्या वादात दौंड शहरातील एका रुग्णालयात तपासणीसाठी आलेल्या दोन महिलांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना रूग्णालयाबाहेर बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी कोयता व हॅाकी स्टिकने हल्ला करणार्या ११ जणांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्यासह विविध कलमांन्वये दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दौंड - गोपाळवाडी या वर्दळीच्या रस्त्यावर २४ ऑगस्ट रोजी दुपारी हा हल्ला करण्यात आला. यश गायकवाड (रा. कासुर्डी, ता. दौंड) हे त्यांच्या आईच्या नियमित वैद्यकीय तपासणीसाठी शहरातील एका खासगी रुग्णालयात आले होते. चारचाकी वाहनातून उतरत असताना समोरून आलेल्या एका दुचाकीचालकाने त्यांच्या कारला धडक दिल्याने वाहनाचे नुकसान झाले. गायकवाड यांनी दुचाकीचालक कृष्णा भूल याच्याकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली. भूल याने चूक मान्य करून तो काम करीत असलेल्या चायनीज खाद्यपदार्थांच्या गाडीच्या मालकाला बोलावून घेतले..दरम्यान, संबंधित चायनीज खाद्यपदार्थ विक्री करणारा मालक अशपाक सय्यद याने नुकसानभरपाई देण्यास नकार देत यश गायकवाड यांना दमदाटी व शिवीगाळ करीत मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यश यांचा नातेवाईक मंथन नानासाहेब गोरे हा मध्यस्थी करण्यासाठी पुढे आला असता अशपाक सय्यद याने बोलावून घेतलेल्या टोळक्याने त्याचे डोके कारच्या बोनेटवर आपटले..तसेच झहीर सय्यद याने स्वानंद गोरे यांच्या डोक्यात कोयत्याने वार करून त्यांना जखमी केले. हल्लेखोरांपैकी तबरेज सय्यद याच्या कमरेला पिस्तूल होते तर टोळक्याच्या हातात हॅाकी स्टिक व लोखंडी रॅाड होते, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. भांडण सोडविण्यासाठी यश यांच्या आई आणि आजी पुढे आल्या असता त्यांनाही मारहाण करण्यात आली.दौंड पोलिस ठाण्यात यश गायकवाड यांनी या प्रकरणी सोमवारी रात्री फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार सज्जद शौकत सय्यद, तबरेज शौकत सय्यद, झहीर नजीर सय्यद (तिघे रा. पर्ल पार्क अपार्टमेंट, बिलावल, लिंगाळी, ता. दौंड), अशपाक अन्सार सय्यद (रा. बालाजीनगर, लिंगाळी, ता. दौंड), कृष्णा भूपेंद्र भूल (सध्या रा. गोपाळवाडी, ता. दौंड; मूळ रा. अछाम, नेपाळ), अमोल ज्ञानेश्वर मुळे (रा. शिवाजीनगर, दौंड) आणि अन्य पाच अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..भारतीय न्याय संहिता कलम १०९ (खुनाचा प्रयत्न करणे), कलम ११८ (घातक शस्त्रांनी इच्छापूर्वक दुखापत करणे), कलम १८९ - ४ (प्राणघातक हत्यार किंवा वस्तू घेऊन बेकायदा जमावाचा भाग होणे), कलम १९१ - ३ (प्राणघातक हत्यारानिशी किंवा वस्तू घेऊन सज्ज होत दंगा करणे), आदी एकूण नऊ कलमान्वये संशयितांविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सहा जणांना अटकदौंड पोलिसांनी सहा संशयित आरोपींना अटक करून त्यांना न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्या संशयितांना २८ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती तपास अधिकारी तथा सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल गवळी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.