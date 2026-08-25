पुणे

Daund Crime : रुग्णालयाबाहेर कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला; ११ जणांविरुद्ध गुन्हा

वाहनाच्या नुकसान भरपाईवरून झालेल्या वादात दौंड शहरातील एका रुग्णालयात तपासणीसाठी आलेल्या दोन महिलांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना रूग्णालयाबाहेर बेदम मारहाण करण्यात आली.
Daund Crime

Daund Crime

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प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड - वाहनाच्या नुकसान भरपाईवरून झालेल्या वादात दौंड शहरातील एका रुग्णालयात तपासणीसाठी आलेल्या दोन महिलांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना रूग्णालयाबाहेर बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी कोयता व हॅाकी स्टिकने हल्ला करणार्या ११ जणांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्यासह विविध कलमांन्वये दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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