Education Appointment: डेक्कन कॉलेजच्या कुलपतीपदी डॉ. भूषण पटवर्धन; पाच वर्षांच्या कार्यकाळास मान्यता

पुणे : दोनशे वर्षांपेक्षा अधिक वर्षांचा वारसा असणाऱ्या डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आणि संशोधन संस्था या अभिमत विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. भूषण पटवर्धन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. पटवर्धन यांचा हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असणार आहे..डॉ. पटवर्धन यांच्या नियुक्तीची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अध्यादेशाद्वारे केली आहे. पुरातत्त्वशास्त्र, संस्कृत भाषा संशोधन विषयांसाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डेक्कन कॉलेज संस्थेचा नावलौकिक आहे. डॉ. बिबेक देबरॉय यांचे नोव्हेंबर २०२४मध्ये निधन झाल्यापासून संस्थेचे कुलपती पद रिक्त झाले होते. आता शिक्षण आणि संशोधनातील तज्ज्ञ डॉ. पटवर्धन यांची या पदावर नियुक्ती केली आहे. .डॉ. पटवर्धन यांच्यापूर्वी ज्येष्ठ मूर्तिशास्त्रज्ञ डॉ. गो. बं. देगलूरकर अशा मान्यवरांनी डेक्कन कॉलेजचे कुलपतीपद भुषवले आहे. 'विद्यापीठ अनुदान आयोग (अभिमत विद्यापीठे) विनियम, २०२३' मधील अनुच्छेद २३ अ (१) मधील तरतुदीनुसार पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी डॉ. पटवर्धन कुलपती हे पद धारण करतील, असे शिक्षण विभागाने आदेशात नमूद केले आहे.