Manjari News : मिरवणुकांतून आवाजाच्या पातळीचे सर्रास उल्लंघन, पोलिसांचे दुर्लक्ष; परीक्षार्थींसह रुग्णांना सोसावा लागतोय त्रास

मांजरी - आवाजाच्या ठराविक मर्यादेपलीकडे डीजे किंवा लाऊडस्पीकर वाजविण्यास बंदी असतानाही परिसरात लग्न समारंभ व विविध महापुरुषांच्या जयंती उत्सवानिमित्त अशी साधने वाजवली जात आहेत. पोलिसांचे मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. .सध्या परिसरात ठिकठिकाणी महापुरुषांच्या जयंती उत्सवानिमित्त मिरवणुका काढल्या जात आहेत. मंगल कार्यालयांबाहेर परण्या निमित्ताने वराची मिरवणूक काढण्यात येते. वधू-वर लग्न लावून घरी आल्यावर स्वागत केले जाते. विविध प्रकारचे विजयोत्सव अशावेळी डीजे किंवा लाऊडस्पीकर लावले जातात.अनेक ठिकाणी फटाकेही फोडले जातात. या आवाजाची पातळी कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेपलीकडे दुप्पट -तिप्पट असते. त्यामुळे वयोवृद्ध नागरिक, रूग्ण, स्तनदा माता व बालक, तसेच परिक्षार्थी विद्यार्थी या सर्वांना या ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे..सध्या एकामागोमाग एक महापुरुषांचा जयंती उत्सव येत आहे. त्यानिमित्ताने विविध राजकीय पक्ष, संस्था, मंडळे यांच्याकडून अगोदरच अरुंद असलेल्या थेट रस्त्यांवरच मिरवणुकांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होवून कामावरून घरी परतणाऱ्या नोकरदार व इतर प्रवासी वर्गाला अडकून पडावे लागते.त्यातच परिसरातील नागरिकांना ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या दहावी-बारावी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू आहेत. मिरवणुकीतील डीजे व फटाक्यांच्या आवाजामुळे परिक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात मोठा व्यत्यय येत आहे. हृदय विकाराच्या रूग्णांना त्रास होत आहे..पोलिसांच्या डोळ्यांसमोर हे प्रकार सुरू असतानाही त्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. रात्री दहा वाजल्यानंतर पूर्ण बंदी असतानाही मिरवणुका सुरू असतात. आवाजाच्या मर्यादेचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे. शाळा, रुग्णालय परिसरात लाऊडस्पीकर व डीजे वापरास कडक निर्बंध आहेत. मात्र, या परिसरातही नियमांची पायमल्ली होत असताना दिसते.अनेकदा महापालिका व पोलिस परवानगी न घेताही लाऊडस्पीकर व डीजे लावले जातात. मिरवणुका काढल्या जातात. तर, परवानगी घेणारे जणू कशाही पद्धतीने धांगडधिंगा करण्याचा परवाना घेतल्याच्या आविर्भावात आनंद साजरा करीत असतात..नव्याने समाविष्ट गावातील परिसर, प्रमुख व अंतर्गत रस्ते या ठिकाणी सर्रास हे प्रकार पाहावयास मिळतात. पोलिसही लेखी तक्रार होत नसल्याचा फायदा घेत त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. ध्वनिप्रदूषणाचा व वाहतूक कोंडीचा त्रास होणार नाही, अशा पध्दतीने मिरवणुका काढल्या जाव्यात तसेच, त्याची मर्यादा ओलांडणाऱ्या संबंधितांवर वेळोवेळी कारवाई केली जावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..'विनापरवाना व निकषांबाहेर मिरवणुका काढण्यावर संपूर्ण बंदी आहे. अशा मिरवणुका आयोजित करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. खाजगी किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमातही आवाजाची पातळी ओलांडणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश संबंधित पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी मार्शल गस्त घालत आहेत. नागरिकही संबंधित पोलिस ठाणे किंवा ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून माहिती देवू शकतात.'- राजकुमार शिंदे, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ ६, पुणे शहर.ध्वनीवर्धक वापरासंदर्भात नियम -* योग्य प्राधिकरणाकडून लिखित परवानगी आवश्यक.* रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत ध्वनीवर्धकांवर सार्वजनिक ठिकाणी बंदी.* आवाजावर मर्यादा* शाळा, रुग्णालय, न्यायालय परिसर या शांतता क्षेत्रात ध्वनीवर्धक वापरास कडक निर्बंध.* धार्मिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांनाही नियम लागू..क्षेत्रानुसार अशी आहे आवाजाची मर्यादा -(सकाळी ६ ते रात्री १० व रात्री १० ते सकाळी ६)औद्योगिक - ७५ व ७० डेसिबलव्यापारी - ६५ व ५५ डेसिबलनिवासी - ५५ व ४५ डेसिबलशांतता क्षेत्र - ५० व ४० डेसिबल.