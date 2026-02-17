Pune Property Tax : मिळकतकर वाढीवर उद्या फैसला

पुणे - पुणे महापालिका प्रशासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षामध्ये मिळकतकरात पाच टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. सत्ताधारी भाजप उद्या (ता. १८ ) होणाऱ्या पहिल्याच मुख्यसभेत करवाढ फेटाळणार की करवाढीचे गिफ्ट देणार याकडे लक्ष लागले आहे..महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने १० टक्के कर वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्यावरून प्रशासनावर टीकेची झोड उठली. अन्य शहरांच्या तुलनेत पुण्यात सर्वाधिक कर आकारला जातो. थकबाकीची रक्कम ४ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे.अनेक मिळकतींना कर लावलेला नसल्याने उत्पन्न बुडत आहे. प्रशासन त्यासाठी प्रयत्न न करता नागरिकांवर कर वाढ लादत असल्याची टाकी विविध संस्था संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये करवाढ ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे..आता हा प्रस्ताव मुख्यसभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण करात ३ टक्के आणि पथ करात २ टक्के अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आला आहे. महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर पहिलीच सर्वसाधारण सभा बुधवारी दुपारी तीन वाजता होत आहे.या सभेत सत्ताधारी भाजपने करवाढीचा निर्णय घेतल्यास त्यांच्यावर टीका सहन करण्याची नामुष्की येणार आहे. भाजपच्या नगरसेवकांची बैठक आज (ता. १७) महापालिकेत पार पडली. यामध्ये मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव अमान्य करायचा आहे असा निर्णय घेतला गेला आहे, असे नगरसेवकांनी सांगितले..स्वतःचेच प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्कीमहापालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२६ च्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेवर आकाशचिन्ह विभागाचा होर्डिंगच्या दर निश्चितीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामध्ये २०२३ ते २०२६ या कालावधीत ५८० रुपये प्रति चौरस फूट असा दर ठेवला आहे आणि २०२६ ते २०२९ या कालावधीसाठी प्रति चौरस फुटाला ७०० रुपये इतके शुल्क ठेवले आहे..हे दर खूप जास्त असल्याने आता प्रशासनाकडून हे विषयपत्र मागे घेऊन सुधारित दरपत्रक ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान महापालिका प्रशासनाला स्वतःच्याच भूमिकेवरून घूमजाव करण्याची नामुष्की ओढवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.