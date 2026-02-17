पुणे

Pune Property Tax : मिळकतकर वाढीवर उद्या फैसला

पुणे महापालिका प्रशासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षामध्ये मिळकतकरात पाच टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे.
पुणे - पुणे महापालिका प्रशासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षामध्ये मिळकतकरात पाच टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. सत्ताधारी भाजप उद्या (ता. १८ ) होणाऱ्या पहिल्याच मुख्यसभेत करवाढ फेटाळणार की करवाढीचे गिफ्ट देणार याकडे लक्ष लागले आहे.

