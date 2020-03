Coronavirus : शालेय परीक्षांबाबतही घेण्यात आला निर्णय; आता...

पुणे - कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने त्याचा परिणाम शाळांच्या वार्षिक परीक्षांवरही झाला आहे. एप्रिल महिन्यात बहुतांश शाळांच्या परीक्षा होत असतात; पण कोरोनामुळे पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची की त्यांना थेट पुढच्या वर्गात प्रवेश द्यायचा, याचा निर्णय शालेय प्रशासनच घेईल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुण्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर सिंहगड रस्ता परिसरातील शाळांनी आठवडाभर शाळांना सुटी जाहीर केली होती. मात्र, राज्यभरात रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमधील विभागांना सुटी देण्याचे आदेश दिले होते. दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या वेळापत्रकात काहीही बदल न केल्याने परीक्षा सुरळीत पार पडत आहेत. तर, पुणे विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांनी त्यांच्या मार्चअखेरपर्यंतच्या परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल केला आहे.

