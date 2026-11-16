Water Cut Decision : वाढीव पाणी कपातीचा निर्णय लांबणीवर; पाटबंधारे विभागासोबतच्या निर्णयानंतर अंमलबजावणी

पुणे - दिवाळीनंतर पुण्यात लगेच पाणी कपातीत वाढ करून दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जाण्याची शक्यता होती. मात्र, आता पाणी कपात लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पुणे शहरासाठी पाटबंधारे विभागाने १३ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे, पण त्यावर महापालिकेसोबत चर्चा केली जावी, असे पत्र पाटबंधारे विभागाला पाठविण्यात येणार आहे. या चर्चेनंतरच पाणी कपात वाढवण्यासंदर्भात निर्णय होणार आहे..एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे राज्यात दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले आहे. पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणातही गेल्यावर्षीपेक्षा सहा टीएमसी पाणीसाठा कमी आहे. त्यामुळे भविष्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाटबंधारे विभागाने ही स्थिती लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेला पाणी कपात सुरू करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार महापालिकेने सध्या १० टक्के पाणी कपात लागू करून आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून सव्वादोन टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे..पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे यंदा २१ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती, पण प्रत्यक्षात ११.३३ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला. त्यावरून नागरिकांनी आरडाओरड केल्यानंतर १.७० टीएमसी पाणी वाढवून देऊन १३ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला. तसेच कालवा समितीच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनीही पुणेकरांच्या विरुद्ध भूमिका घेतल्याने पाणी कपातीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..दिवाळीनंतर पुणे शहरातील पाणी कपात वाढवून दिवसाआड पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे संकेत देण्यात आले होते. महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी तयारीही सुरू केली होती. पण पुणे शहरातील सध्याची लोकसंख्या, दुष्काळामुळे भविष्यात स्थलांतरित नागरिकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. याचाही विचार करणे, त्यांच्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने मंजूर केलेल्या १३ टीएमसी पाण्याचा कोटा शहरासाठी अपुरा ठरणार आहे.पुणे महापालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक आज (ता. १६) आयोजित केली होती. पण ही बैठक तहकूब झाल्याने पाणी कपात वाढविण्यासंदर्भात चर्चा झालेली नाही. त्यावर आज किंवा उद्या (ता. १७) होणाऱ्या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे..यासंदर्भात महापौर मंजूषा नागपुरे म्हणाल्या, ‘दुष्काळामुळे आपल्याला पाणी कपात करावी लागणार आहे. शहरासाठी मंजूर केलेला १३ टीएमसी पाणी कोटा अपुरा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पाटबंधारे विभागासोबत महापालिकेचे अधिकारी, सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांची बैठक होणे गरजेचे आहे. पाणी कपात करताना येणाऱ्या अडचणींची सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पाणी कपात वाढीसंदर्भात निर्णय होईल. हा विषय आजच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडला जाणार होता, पण ही बैठक तहकूब झाल्याने उद्या मांडला जाईल.’.गुरुवारची पाणी कपात कायममहापालिकेने पाणी कपात वाढविण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. पण सध्या आठवड्यातून एक दिवस गुरुवारी पाणी बंद ठेवून पाणी बचत सुरू केली आहे. हा निर्णय कायम असून, यापुढील प्रत्येक गुरुवारी शहरातील पाणी बंद असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.कालवा अद्याप सुरूचखडकवासला धरणातील कालव्यातून पाणी बंद केले असल्याचे पाटबंधारे विभागाने जाहीर केले होते. पण प्रत्यक्षात ११०० क्युसेकने आज कालव्यातून पाणी सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यावर नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे..खडकवासला धरणातील पाणीसाठायंदाचा आजच्या तारखेपर्यंतचा पाणीसाठा - २१.७४ टीएमसीगेल्यावर्षी आजच्या तारखेचा पाणीसाठा २७.७८ टीएमसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.