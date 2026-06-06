Pune Water Issue : पाणी कपातीवर दोन दिवसात निर्णय

पुणे - खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणी साठा कमी होत असताना पुणेकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार आहे. यासंदर्भात आयुक्तांकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला आहे. दरम्यान यासंदर्भातील अंतिम निर्णय पक्षनेत्यांच्या बैठकीत होणार असून, ही बैठक सोमवारी किंवा मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे..यंदा जून ते सप्टेंबर या कालावधीत एलनिनो वादळाचा प्रभाव असणार आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण हे सरासरीच्या ९० टक्के इतकचे असणार असून, हे पावसाचे प्रमाण सामान्यापेक्षा कमी आहे. पुरेसा पाऊस नसल्याने पाण्याची तिव्र टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. खडकवासला धरण पकल्पात सध्या १८.७९ टक्के पाणी साठा आहे. तो पिण्यासह सिंचनासाठी वापरला जाणार आहे..पुणे शहरासाठी पाणी कमी पडू नये यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने एक दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे दिला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यावर आता महापौर मंंजूषा नागपुरे यांनी पाणी कपातीचा निर्णय हा पक्षनेत्यांच्या बैठकीत होईल. या बैठकीला सर्व पक्षनेते, पदाधिकारी, आयुक्तांसह अन्य अधिकारी उपस्थित राहतील. ही बैठक सोमवारी किंवा मंगळवारी घेण्यात येईल असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.