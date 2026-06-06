पुणे

Pune Water Issue : पाणी कपातीवर दोन दिवसात निर्णय

खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणी साठा कमी होत असताना पुणेकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार आहे.
Pune water crisis

Pune water crisis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणी साठा कमी होत असताना पुणेकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार आहे. यासंदर्भात आयुक्तांकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला आहे. दरम्यान यासंदर्भातील अंतिम निर्णय पक्षनेत्यांच्या बैठकीत होणार असून, ही बैठक सोमवारी किंवा मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे.

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