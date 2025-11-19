पुणे

Petrol Pump : पेट्रोल पंप संध्याकाळी सातनंतर बंद करण्याचा निर्णय मागे; पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचा निर्णय

पुणे शहरातील पेट्रोल पंप संध्याकाळी सातनंतर बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने आज मागे घेतला.
पुणे - शहरातील पेट्रोल पंप संध्याकाळी सातनंतर बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने आज मागे घेतला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अमानुल्ला खान आणि प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला आहे.

