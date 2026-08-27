Online Order : ऑनलाइन ऑर्डरमध्ये घट, क्लाऊड किचन चालक चिंतेत

पुणे - हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवरील अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईनंतर पुण्यातील नागरिकांच्या बाहेर जेवणाच्या सवयींमध्ये बदल होत असतानाच त्याचा परिणाम आता ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी व्यवसायावरही जाणवू लागला आहे. काही भागांत ऑनलाइन खाद्यपदार्थ मागविण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे हॉटेल आणि क्लाऊड किचन व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. परिणामी, क्लाऊड किचन, रेस्टॉरंट्स तसेच डिलिव्हरी पार्टनर्स यांना आर्थिक फटका बसत आहे..शहरातील क्लाऊड किचन आणि अनेक रेस्टॉरंट्सचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन ऑर्डरवर अवलंबून आहे. ग्राहक रेस्टॉरंटमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन स्वयंपाकघराची स्वच्छता पाहू शकत नसल्याने काही ग्राहकांनी ऑनलाइन खाद्यपदार्थ मागविण्याबाबतही सावध भूमिका घेतली आहे.पूर्वी सहजपणे बिर्याणी, पनीरच्या भाज्या, ग्रेव्ही, स्टार्टर किंवा इतर पदार्थांची ऑर्डर देणारे ग्राहक आता ऑर्डर करण्यापूर्वी रेस्टॉरंटचे रेटिंग, रिव्ह्यू आणि खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत उपलब्ध माहिती तपासत आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम क्लाऊड किचनवर होत आहे. प्रत्यक्ष ग्राहक येत नसल्याने आणि ऑनलाइन ऑर्डरही कमी झाल्यास या व्यवसायांचे उत्पन्न थेट घटते..ग्राहकांच्या खाद्यपदार्थांच्या निवडीमध्ये सकारात्मक बदलही दिसत आहेत. नागरिक आता तुलनेने हलके, ताजे आणि आरोग्यास पोषक पदार्थ मागविण्यास प्राधान्य देत आहेत. सलाड बाउल, फ्रूट बाउल, मिलेट्सवर आधारित पदार्थ, सूप, ग्रिल्ड फूड, लो-ऑइल मील्स आणि इतर आरोग्यदायी पर्यायांच्या मागणीकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याचे काही ऑनलाइन फूड व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे..डिलिव्हरी बॉईजच्या उत्पन्नावर परिणामऑनलाइन खाद्यपदार्थ मागविण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने डिलिव्हरी पार्टनर्सच्यादेखील दररोजच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. विशेषतः सायंकाळच्या आणि रात्रीच्या वेळेत मिळणाऱ्या ऑर्डर्स कमी झाल्याचे काही डिलिव्हरी पार्टनर्सनी सांगितले. ‘‘मी दिवसातील ठरावीक ऑर्डर्स पूर्ण करून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर रकमेवरही अवलंबून असतो. त्यामुळे ऑर्डर्स कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कमाईवर होतो. खाद्य व्यवसायावरील ग्राहकांचा विश्वास पूर्ववत झाल्यास ऑनलाइन डिलिव्हरीचे प्रमाणही वाढण्याची अपेक्षा आहे,’’ अशी भावना एका डिलिव्हरी बॉयने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.