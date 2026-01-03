पुणे

Pune : गर्भवती तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय ठरलं दोषी; हृदयनाथ, उषा मंगेशकरांसह 11 जणांवर फौजदारी खटला

Deenanath Mangeshkar Hospital Found Guilty in Tanisha Bhise Pregnancy Death Case : तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय दोषी ठरले असून ११ विश्वस्तांवर फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Deenanath Mangeshkar Hospital Case : गर्भवती तनिषा भिसे (Tanisha Bhise Death) यांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार व रुग्णवाहिकेची सुविधा न दिल्याप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर (लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन संचलित) यांना पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयानं दोषी ठरवलं आहे. पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या नामांकित धर्मादाय रुग्णालयाविरोधात इतकी कठोर आणि निर्णायक कारवाई करण्यात आलीये.

