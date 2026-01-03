Pune : गर्भवती तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय ठरलं दोषी; हृदयनाथ, उषा मंगेशकरांसह 11 जणांवर फौजदारी खटला

Deenanath Mangeshkar Hospital Case : गर्भवती तनिषा भिसे (Tanisha Bhise Death) यांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार व रुग्णवाहिकेची सुविधा न दिल्याप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर (लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन संचलित) यांना पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयानं दोषी ठरवलं आहे. पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या नामांकित धर्मादाय रुग्णालयाविरोधात इतकी कठोर आणि निर्णायक कारवाई करण्यात आलीये..संयुक्त धर्मादाय आयुक्त राजनी किरण क्षीरसागर यांनी दिलेल्या आदेशात, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालय प्रशासनाने आवश्यक वैद्यकीय उपचार देण्यात तसेच रुग्णाला वेळेत दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात कसूर केल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे..गर्भवती तनिषा भिसे यांचा मृत्यू मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात झाला होता. उपचारांसाठी रुग्णालयाने १० लाख रुपयांची अनामत रक्कम मागितली. ही रक्कम न भरल्याने उपचारांना विलंब झाला आणि त्यातूनच तनिषा भिसे यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. उपचार नाकारल्याच्या या गंभीर प्रकरणानंतर विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय यांच्या निर्देशानुसार रुग्णालयाविरोधात कारवाई सुचवण्यात आली होती. त्यानुसार संयुक्त धर्मादाय आयुक्त क्षीरसागर यांनी या प्रकरणाची स्वयंप्रेरित (सुओ मोटो) चौकशी सुरू केली..Nursing Student Assault : लग्नाचं आमिष दाखवून डॉक्टरनं नर्सिंग विद्यार्थिनीवर केला बलात्कार; फ्लॅटवर घेऊन गेला अन् तिच्यावर....दरम्यान, या चौकशीसाठी उपधर्मादाय आयुक्त (पुणे) डॉ. राजेश परदेशी, रुग्णालय शाखेचे अधीक्षक दीपक खराडे तसेच निरीक्षक सचिन बकाळ आणि रवींद्र गावरे यांचा समावेश असलेल्या पथकाने सखोल तपास केला. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे निरीक्षक सचिन बकाळ यांनी रुग्णालय आणि त्याच्या ११ विश्वस्तांविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला आहे..Sangli Crime : तेच ठिकाण वेळही तीच, बदला घेतलाच! कॉलेजच्या दारातच तरुणावर चाकूने 14 सपासप वार; मांडी, डोके, हात, पोटावर घाव.या प्रकरणातील आरोपी विश्वस्तांमध्ये पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, भारती मंगेशकर, उषाताई मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, डॉ. धनंजय केळकर, डॉ. जितेंद्र क्षीरसागर, अॅड. पी. एम. खिरे, सचिन व्यवहारे, आर. पी. जोशी आणि डॉ. प्रसाद राजहंस यांचा समावेश आहे. हा खटला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, पुणे यांच्या न्यायालयात चालवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.