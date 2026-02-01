दीपक खैरे यांच्याकडून विकासकामांद्वारे संपर्क
पाबळ, ता. १ : पाबळ पंचायत समिती गणातील भाजपचे उमेदवार दीपक खैरे यांनी या गणात केलेल्या विकासकामांच्या बळावर प्रचार जोमात सुरू केला आहे. हीच कामे घेऊन ते मतदारांशी थेट संपर्क साधत आहेत. त्यांच्या कामाबाबत माहिती असल्याने या भेटीगाठींदरम्यान सर्वसामान्य मतदारांकडून त्यांचे स्वागत होत आहे.
उमेदवारी मिळाल्यानंतर दीपक खैरे यांनी संपूर्ण गणातील प्रचाराची एक फेरी पूर्ण केली असून, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे संयत प्रचारावर त्यांनी भर दिला आहे. या गणातील प्रत्येक गावात, तसेच वाड्या वस्त्यांवर जाऊन ते आपल्या कामाची माहिती असलेली पत्रके वाटून विकासकामांची, नावीन्यपूर्ण योजनांची, कल्पकतेने राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती मतदारांना देत आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यात परिसरातील ग्रामस्थ, महिला भगिनी सहभागी झाल्या आहेत.
दीपक खैरे म्हणाले, ‘‘या भागातील ग्रामस्थांना एकेकाळी पाण्यासाठी मैलौनमैल पायपीट करावी लागायची. त्यावेळी मांदळवाडी (हिवरे) येथील पाचशे एकर जमीनीला पदरमोड करून पाणी उपलब्ध करून दिले. त्यातून या भागात कृषीसमृद्धी साधली व शेतीला कायमस्वरूपी पाण्याची सोय झाली. त्यामुळे लोकांनी त्यांना प्रेमाने ‘जलदूत’ उपाधी दिली. तसेच हिवरे- धामारी कृषी सिंचन प्रकल्प फेज २ लवकरच पूर्ण होणार आहे. पाबळ परिसरातील गावांची व वाड्यावस्त्यांची दुष्काळी ओळख पुसण्याची खुणगाठ मनाशी बांधली असून, यापुढील काळात हा भाग सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.’’
