पुणे

देहूच्या उपनगराध्यक्षा मोरे यांचा राजीनामा

देहूच्या उपनगराध्यक्षा मोरे यांचा राजीनामा
Published on

देहू, ता. ५ : देहू नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा प्रियंका मोरे यांनी पदाचा राजीनामा नगराध्यक्षा पूजा दिवटे यांच्याकडे दिला. त्यामुळे नवीन उपाध्यक्षपदासाठी इच्छुक सदस्यांच्या हालचालींना वेग आला. त्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी राजीनामा दिला. नवीन उपाध्यक्षपदासाठी येत्या दहा तारखेपर्यंत कार्यक्रम जाहीर होईल. सदस्यांची मुदत डिसेंबरअखेर संपणार आहे. त्यामुळे पदासाठी अनेक सदस्य इच्छुक आहेत. आमदार सुरेश शेळके उर्वरित काळासाठी कोणत्या पुरुष उमेदवाराला संधी देतात याकडे देहूकरांचे लक्ष आहे. दरम्यान, स्वीकृत सदस्य अमोल काळोखे आणि योगेश मोरे यांनीही गटनेते योगेश परंडवाल यांच्याकडे पदाचा राजीनामा दिला. पुढील आदेशानंतर कार्यवाही होईल, असे परंडवाल यांनी सांगितले.
-----

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra local governance
Dehu municipal election news
resignation of deputy
upcoming local elections
Dehu political updates
new candidates in Dehu
Dehu municipal council
Priyanka More resignation
Pooja Diwate deputy
Dehu leadership opportunities
upcoming vice president election
Dehu constituency political news
local Marathi politics
urgency in council elections
citizen engagement in elections
देहू नगरपंचायतीत राजीनामा
उपनगराध्यक्षा प्रियंका मोरे
नवीन उपाध्यक्षपद
देहूतील राजकारण
नगरपंचायतीतील घडामोडी
सदस्यांची इच्छुकता
आमदार सुरेश शेळके
योगेश परंडवाल गटनेते
राजनीतीतील युवा उमेदवार
देहूकरांचा राजीनाम्याविषयी उत्साह
पदाच्या शर्यतीतील वाढलेली चुरस
डिसेंबरच्या निवडणुकांचा अंदाज
राजकारणातील गटांचा प्रभाव
स्वीकृत सदस्यांची भूमिका