Pune News : सीमा भिंत रखडली, चोरट्यांचे फावले; महापालिकेचे दुर्लक्ष

पुणे - महापालिकेने केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) हडपसर येथील वैदुवाडी येथे ३४० घरे बांधून दिली आहेत. ही इमारत बांधून तीन वर्षे उलटून गेली असले तरी महापालिकेने या ठिकाणी सीमा भिंत बांधलेली नाही. त्यामुळे परिसरातील झोपडपट्टीतील उपद्रवी समाजकंटक सोसायटीच्या आतमध्ये येऊन पेट्रोल चोरणे, गाड्यांचे स्पेअर पार्ट चोरणे यासह अन्य चुकीच्या गोष्टी करत आहेत. याविरोधात वारंवार महापालिकेकडे तक्रार करून अद्याप सीमा भिंत बांधण्यात आलेली नाही. .महापालिकेने २०२३ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत येथील सदनिका लाभार्थ्यांच्या ताब्यात दिल्या. मात्र, त्यावेळी सीमा भिंतीचे काम अर्धवट होते. सीमा भिंत लवकरच बांधून पूर्ण करून दिली जाईल असे आश्वासन महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही काम पूर्ण झालेले नाही..संरक्षक भिंत नसल्यामुळे लगतच्या झोपडपट्टी भागातून अनधिकृत व्यक्तींची वर्दळ वाढली असून वाहनांचे सुटे भाग चोरीला जाण्याच्या घटना घडत असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. तसेच परिसरात विविध बेकायदा प्रकार सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे..आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उभारण्यात आलेल्या या गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांवर अन्याय होत आहे. प्रशासनाने तातडीने सीमा भिंतीचे काम पूर्ण करून सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करावी, अशी मागणी अनेकदा केली आहे. आयुक्तांकडेही तक्रार केली, पण कोणीच दखल घेत नसल्याने येथील रहिवासी संतप्त झाले आहेत, अशी माहिती सोसायटीतील रहिवासी मोहिंदर कौर अरोरा यांनी दिली..महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता विलास नेवाळे म्हणाले, ‘‘वैदुवाडी येथील पंतप्रधान आवास योजनेच्या सिमा भिंतीचे काम शिल्लक आहे. तेथील नागरिकांना यामुळे त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. यासंदर्भात हडपसर मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयाशी संपर्क साधून काम करून घेतले जाईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.