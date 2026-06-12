पुणे

Pune News : सीमा भिंत रखडली, चोरट्यांचे फावले; महापालिकेचे दुर्लक्ष

पुणे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) हडपसर येथील वैदुवाडी येथे ३४० घरे बांधून दिली आहेत.
Pradhan Mantri Awas Yojana wall compound issue

Pradhan Mantri Awas Yojana wall compound issue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महापालिकेने केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) हडपसर येथील वैदुवाडी येथे ३४० घरे बांधून दिली आहेत. ही इमारत बांधून तीन वर्षे उलटून गेली असले तरी महापालिकेने या ठिकाणी सीमा भिंत बांधलेली नाही. त्यामुळे परिसरातील झोपडपट्टीतील उपद्रवी समाजकंटक सोसायटीच्या आतमध्ये येऊन पेट्रोल चोरणे, गाड्यांचे स्पेअर पार्ट चोरणे यासह अन्य चुकीच्या गोष्टी करत आहेत. याविरोधात वारंवार महापालिकेकडे तक्रार करून अद्याप सीमा भिंत बांधण्यात आलेली नाही.

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