पुणे

सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन रखडले

Published on

पिरंगुट, ता. १९ : मे महिना संपत आला तरी जिल्ह्यातील सुमारे नऊ हजार सेवानिवृत्त शिक्षकांना एप्रिल महिन्याचे निवृत्ती वेतन अद्याप मिळालेले नाही. वेळेवर पेन्शन न मिळाल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना औषधोपचार, घरखर्च आणि बँकेचे हप्ते भरण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. जिल्ह्यातील साडेआठ ते नऊ हजार पेन्शनर्स वाढत्या वयोमानामुळे विविध आजारांनी त्रस्त आहेत. त्यांना औषधोपचारासाठी पैशांची तातडीची गरज असताना प्रशासनाकडून दिरंगाई होत आहे. राज्य पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एन.डी. मारणे, कार्याध्यक्ष वसंतराव वाबळे, जिल्हा अध्यक्ष संपतराव तनपुरे आणि कार्याध्यक्ष राजाराम काळभोर यांनी जिल्हा परिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा केला, मात्र अद्याप समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही.

