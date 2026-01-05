आम आदमी पक्षाच्या चार गोंधळी आमदारांचे दिल्ली विधानसभेतून निलंबन
‘आप’च्या चार आमदारांचे
विधानसभेतून निलंबन
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ५: दिल्ली विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातील पहिल्याच दिवसाचे कामकाज आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी केलेल्या गोंधळामुळे वाया गेले. नायब राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी गदारोळ करणाऱ्या संजीव झा, जरनैल सिंह, सोमदत्त आणि कुलदीप कुमार या आमदारांचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी तीन दिवसांसाठी निलंबन केले. मंत्री परवेश वर्मा यांनी निंदा प्रस्ताव सादर करत संबंधित आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांचे अभिभाषण सुरू असताना ''आप'' च्या आमदारांनी घोषणाबाजी चालवली होती. त्यानंतर अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार मार्शलतर्फे चार आमदारांना सदनातून बाहेर काढण्यात आले. यानंतर ''आप'' च्या उर्वरित आमदारांनी सभात्याग केला. हिवाळी अधिवेशनात रेखा गुप्ता सरकारकडून कॅगचे तीन अहवाल सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि आप यांच्यातील संघर्ष चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी अभिभाषणात सरकारची धोरणे तसेच मागील काही काळात झालेल्या कामांचा ऊहापोह केला. दिल्ली सरकारने पहिल्यांदा एक लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला असून प्रशासनिक सुधारणा मोहिमेअंतर्गत ७५ डिजिटल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब देखील केला जात आहे, असे सक्सेना म्हणाले. प्रदूषण नियंत्रणासाठी व्यापक काम चालू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दुसरीकडे सभात्याग करत सदनाबाहेर आलेल्या आम आमदारांनी मास्क लावून विधानसभेसमोर निदर्शने केली.
