पुणे

Plane Service : दिल्लीतील धुक्याचा विमानसेवेला फटका; पुण्याला येणारी तीन उड्डाणे रद्द; प्रवाशांची गैरसोय

दिल्लीतील धुक्याचा परिणाम विमानसेवेवर दुसऱ्या दिवशीही दिसून आला.
delhi airport fog

delhi airport fog

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - दिल्लीतील धुक्याचा परिणाम विमानसेवेवर दुसऱ्या दिवशीही दिसून आला. सकाळी दिल्लीहून उड्डाण होणारी विमाने रद्द झाली; तर अनेक विमानांना उशीर झाला. याचा थेट परिणाम पुण्याच्या विमानसेवेवर झाला. पुण्याला येणारी तीन विमाने रद्द; तर दहाहून अधिक विमानांना २० मिनिटे ते दोन तास उशीर झाला.

Loading content, please wait...
delhi
Airport
Disrupted
plane
fog city
Passengers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com