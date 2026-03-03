‘बुरा न मानो - सख्ती है’ दिल्ली पोलिसांची ९०० जणांवर कारवाई
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३ ः- राजधानी दिल्लीत होलिकोत्सवानिमित्त शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच उपद्रवी घटकांकडून रंगोत्सवाचा बेरंग होऊ नये यासाठी दिल्ली पोलिसांनी ‘ऑपरेशन आघात’ अंतर्गत ४८ तासात ९०० समाजकंटकांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईसाठी दिल्ली पोलिसांनी ‘बुरा न मानो होली है’ या होळीच्या धर्तीवर दिल्या जाणाऱ्या संदेशाप्रमाणे गुन्हेगारांना ‘बुरा न मानो, सख्ती है’ (वाईट वाटून घेऊ नका; ही कठोर कारवाई आहे) असा स्पष्ट संदेशही दिला आहे.
दिल्लीत होळी शांततेत आणि सुरक्षित वातावरणात साजरी व्हावी यासाठी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे आणि वातावरण बिघडवणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा पोलिसांनी दिला आहे. त्यासाठी उद्या (ता. ४) होळीच्या दिवशीही राजधानीतील रस्त्यांवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांचे पालन आणि शांतता राखणे यासाठी दिल्लीतील ६० प्रमुख ठिकाणी बॅरिकेड लावून तपासणी केली जाणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ६० ‘ईआरव्ही’ आणि ‘क्यूआरटी’ पथके तैनात राहतील. शहरभर १०० पेक्षा जास्त पोलिस दुचाकी गस्त घालणार आहेत. संवेदनशील भागांत राखीव दलही तैनात केले आहे.
हुल्लडबाजी रोखण्यासाठी...
दरम्यान, रंग खेळताना उपद्रवी घटकांची हुल्लडबाजी रोखण्यासाठी पोलिसांनी मद्य, अमली पदार्थ आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्यांविरोधात देखील मोहीम राबविली. यात या कारवाईत १६ हजारांहून अधिक मद्याच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. यासोबतच सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान केल्याप्रकरणी ५५० हून अधिक जणांवर कारवाई करण्यात आली. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ४७५ पेक्षा जास्त बेवारस वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
