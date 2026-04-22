Tejasvi Surya : जनगणनेनंतर महाराष्ट्रात एकच जागा वाढेल

पुणे - 'सध्या महाराष्ट्रात ४८ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकाच्या प्रस्तावानुसार देशभरात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाढवण्याचा विचार आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रात लोकसभेच्या २४ जागा वाढू शकतात. जर २०२७ च्या जनगणनेनंतर पुनर्रचना झाली, तर महाराष्ट्रात केवळ एकच जागा वाढेल,' असा दावा भाजप खासदार व युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत केला..सूर्या म्हणाले, 'केंद्र सरकार महिलांना राजकारणात ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि राष्ट्रवादीच्या काही गटांनी या विधेयकाला विरोध करून राज्यावर अन्याय केला आहे. त्यांनी महिलांच्या राजकीय सहभागालाच अडथळा निर्माण केला आहे.' या वेळी त्यांनी नारीशक्ती वंदन विधेयकाचा उल्लेख करत महाराष्ट्राला १ की २६ जागा हव्यात याचा विचार जनतेने करावा असेही ते म्हणाले..१९७१ नंतर देशाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असतानाही दीर्घकाळ डिलिमिटेशन झाले नाही. त्यामुळे अनेक खासदारांवर ताण येत आहे, असे सांगत त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघाचेही उदाहरण दिले. ते म्हणाले, 'माझ्या मतदारसंघात सुमारे २६ लाख लोकसंख्या आहे. पाच वर्षे नागरिकांना भेट द्यायची म्हटली तरी प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे कठीण होते. हीच परिस्थिती देशातील अनेक खासदारांची आहे.' हा मुद्दा जनतेचा दबाव येईपर्यंत सुरू ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.