Dr. Neelam Gorhe : १२ ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळग्रस्त गावांत चारा पोहोचवा; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रशासनाला सूचना

पुणे - चाऱ्याची गरज असलेल्या गावांची तातडीने पाहणी करून गरजू शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी सोमवार (ता. १२) पर्यंत गावातच चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिल्या. दुष्काळी उपाययोजनांबाबत २५ सप्टेंबरला शासन निर्णय झाल्यानंतरही गंभीर दुष्काळग्रस्त भागात प्रशासनाकडून अद्याप पाहणी न झाल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..मराठवाडा दौऱ्यात डॉ. गोऱ्हे यांनी उदगीर तालुक्यातील करडखेल, दिग्रज आणि सताळा येथे शेतांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. शेतकरी व ग्रामस्थांशी संवाद साधून पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नांची माहिती घेतली.करडखेल येथे कैलास माने यांच्या शेतात पाहणी केल्यानंतर त्यांनी तलाठी, सरपंच आणि संबंधित यंत्रणांनी जनावरे व त्यांच्या मालकांची गावनिहाय यादी तयार करून चाऱ्याची गरज निश्चित करावी, अशा सूचना दिल्या. ग्रामस्थांनी सुमारे दोन हजार जनावरांसाठी चाऱ्याची गरज असल्याचे सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले..शासन निर्णय झाल्यानंतर त्याचा लाभ प्रत्यक्ष गावापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे मदतीला विलंब न करता तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांनी शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत, कर्जमाफी, वीजबिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात दिलासा देण्याची मागणी केली..भूमिहीन शेतमजुरांसाठी रोजगाराची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती आणि रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. पाणीपुरवठ्याच्या कामांसाठी आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंत मदत करण्याची तयारीही त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.