पुणे

Dr. Neelam Gorhe : १२ ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळग्रस्त गावांत चारा पोहोचवा; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रशासनाला सूचना

मराठवाडा दौऱ्यात डॉ. गोऱ्हे यांनी उदगीर तालुक्यातील करडखेल, दिग्रज आणि सताळा येथे शेतांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची केली पाहणी.
Dr. Neelam Gorhe

Dr. Neelam Gorhe

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - चाऱ्याची गरज असलेल्या गावांची तातडीने पाहणी करून गरजू शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी सोमवार (ता. १२) पर्यंत गावातच चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिल्या. दुष्काळी उपाययोजनांबाबत २५ सप्टेंबरला शासन निर्णय झाल्यानंतरही गंभीर दुष्काळग्रस्त भागात प्रशासनाकडून अद्याप पाहणी न झाल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

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