Property Tax : नियमीत करदात्यांना २५ टक्के सवलत द्या; अभय योजनेतून तीन दिवसात १५.२७ कोटी वसूल

पुणे - पुणे महापालिकेने मिळकतकर थकबाकीदारांना दंडामध्ये ७५ टक्के सुट दिली. पैसे भरण्यासाठी आलेल्यांचा सन्मान केल्यानंतर नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाल आहे. .त्यामुळे आता नियमित कर दात्यांना करामध्ये २० ते २५ टक्के सवलत द्या अशी मागणी सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांनी केली आहे. त्यावर आता प्रशासन निर्णय घेणा का? याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान अभय योजनेतून सोमवारी सायंकाळपर्यंत २ हजार ५९८ मिळकतधारकांनी केवळ १५ कोटी २७ लाखांची थकबाकी जमा केली आहे.महापालिकेच्या तिजोरीत विकास कामासाठी पैसे शिल्लक नसल्याने अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभय योजनेतून ५५२९ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल होऊ शकते..त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा झाल्याने विकास प्रकल्पांना, रस्त्याची जागा भूसंपादन करण्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो असा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या चार अभय योजनांमधून सुमारे ६२५ कोटी रुपयेच वसूल झालेले असताना आता यावेळी किती पैसे वसूल होणार याकडे लक्ष लागले आहे.नागरिक हक्क संस्थेचे काका कुलकर्णी म्हणाले, थकबाकी ठेवणाऱ्या मिळकतदारांना ७५ टक्के सवलत देता तर नेहमी नियमित कर भरणाऱ्या मिळकतदारांना २५ टक्के सवलत का देत नाही. थकबाकीदारांनी थकबाकी भरली तर दंडावर ७५ टक्के सवलत देता. त्यात परत त्यांना पायघड्या घालून, पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करता हे कोणत्या कायद्यात बसते याचे उत्तर आयुक्तांनी द्यावे..वर्षानुवर्ष प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांना वेळेत कर भरण्यासाठी महापालिका केवळ ५ ते १० टक्के सूट दिली जाते. त्याचा कालावधी फक्त दोन महिने आहे. त्या पलीकडे त्यांना कोणताही लाभ दिला जात नाही.शहराच्या विकासासाठी नियमित कर भरणाऱ्या करदात्यांना प्रोत्साहन म्हणून २५ टक्के सवलत देणे आवश्यक आहे. करबुडव्यांना मोठ्या प्रमाणावर सूट दिली जात असताना प्रामाणिक करदात्यांचाही मान राखला गेला पाहिजे, अशी मागणी माजी विरोधीपक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे..थकबाकीदारांचा महापालिका सन्मान करत आहे, पण प्रामाणिक करदात्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना २० टक्के सवलत द्यावी. थकबाकीदारांना गुलाब फुल देऊन त्यांचे स्वागत करणे म्हणजे प्रामाणिक करदात्यांचा अपमाना आहे, त्यामुळे नियमित करभरणाऱ्यांना त्वरित सवलत द्यावी, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.