पुणे

Property Tax : नियमीत करदात्यांना २५ टक्के सवलत द्या; अभय योजनेतून तीन दिवसात १५.२७ कोटी वसूल

पुणे महापालिकेने मिळकतकर थकबाकीदारांना दंडामध्ये ७५ टक्के सुट दिली.
Property Tax
Property Taxsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेने मिळकतकर थकबाकीदारांना दंडामध्ये ७५ टक्के सुट दिली. पैसे भरण्यासाठी आलेल्यांचा सन्मान केल्यानंतर नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाल आहे.

Loading content, please wait...
Property Tax
tax
Abhay yojana
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com