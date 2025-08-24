पुणे

Pune District News : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढवा; वेतन सल्लागार मंडळाला कर्मचारी संघाचे निवेदन

Gram Panchayat Workers : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ करून वेतन वेळेवर देण्यात यावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने राज्य वेतन सल्लागार मंडळाकडे निवेदन दिले.
Gram Panchayat Workers
Gram Panchayat Workers Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडगाव मावळ : किमान वेतन अधिनियमांतर्गत ग्राम पंचायतीतील सर्व कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करून ते सुधारित करावे, अशी मागणी पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाने केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Gram Panchayat
worker
Employees
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com