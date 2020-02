पुणे - डझनभर मार्गांवर मेट्रो

पुणे - शहरातील 12 रस्त्यांवर मेट्रो सुरू करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी आणि पुणे महापालिकेकडून महामेट्रोकडे करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने डेक्कन ते खडकवासला, चांदणी चौक ते कात्रज, स्वारगेट ते हडपसर यांसह 12 मार्गांचा समावेश असून, नव्याने सुचविलेल्या मेट्रो मार्गाची लांबी 123 किलोमीटर आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींची यांनी ही मागणी केली. शहरात सद्य-स्थितीत महामेट्रोकडून वनाज ते रामवाडी, निगडी ते शिवाजीनगर आणि पीएमआरडीएकडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर या तीन मार्गावर मेट्रोचे काम सुरू आहे. महामेट्रोकडून मेट्रोचे काम गतीने सुरू आहे. आता सुरू असलेल्या मेट्रोचा आणखी विस्तार करण्याची मागणी होत आहे. वनाजपासून सुरू होणारी मेट्रो चांदणी चौकापासून सुरू करावी. तसेच रामवाडीपर्यंत धावणारी मेट्रो पुढे वाघोलीपर्यंत नेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुणे पालिकेकडून रामवाडी ते लोहगाव विमानतळ, पुणे स्टेशन ते कात्रज, कात्रज ते शिवणे आणि वनाज ते चांदणी चौक असे चार मार्ग सुचविण्यात आले आहे. तर लोकप्रतिनिधींकडून आठ मार्गांवर मेट्रो सुचविली आहेत. सुचविले मार्ग अंतर किलोमीटर

वनाज-रामवाडी मेट्रो चांदणी चौकापर्यंत - 1.5

एसएनडीटी कॉलेज ते वारजे - 7

स्वारगेट ते खडकवासला - 13

शिवाजीनगर न्यायालय ते हडपसर - 9

रामवाडी ते वाघोली - 12

रामवाडी ते लोहगाव विमानतळ - 2.5

कात्रज ते वारजे/शिवणे - 13

खडकवासला ते सिंहगड - 18

पुणे स्टेशन ते कोंढवा-कात्रज - 14

चांदणी चौक ते कात्रज - 11.5

डेक्कन ते खडकवासला - 11.5

