पुणे

Baramati Nagar Parishad Election : बारामतीत जय पवार यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी देण्याची मागणी......

नगरपरिषद निवडणूकीचा बिगुल वाजल्यानंतर बारामतीचे नगराध्यक्षपद खुले असल्याने अनेकांनी मोर्चेबांधणीस सुरवात केली आहे.
jai pawar

jai pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती - आगामी नगरपरिषद निवडणूकीमध्ये बारामतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार यांना संधी द्यावी अशी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. या बाबत स्वताः अजित पवार यांनी अदयाप काही प्रतिक्रीया दिलेली नाही.

Loading content, please wait...
Baramati
mayor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com