Baramati Nagar Parishad Election : बारामतीत जय पवार यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी देण्याची मागणी......

बारामती - आगामी नगरपरिषद निवडणूकीमध्ये बारामतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार यांना संधी द्यावी अशी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. या बाबत स्वताः अजित पवार यांनी अदयाप काही प्रतिक्रीया दिलेली नाही. .नगरपरिषद निवडणूकीचा बिगुल वाजल्यानंतर आता इच्छुकांची धावपळ सुरु झाली आहे. यंदा बारामतीचे नगराध्यक्षपद खुले असल्याने अनेकांनी मोर्चेबांधणीस सुरवात केली आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी अनेक जण इच्छुक असल्याने एकमत करताना मोठी कसरत होणार आहे, या पार्श्वभूमीवर जर जय पवार यांना उमेदवारी दिली तर सर्वांचेच एकमत होईल, अशी राष्ट्रवादीच्या अनेक कार्यकर्त्यांची भावना आहे..जय पवार यांचे नाव बारामती नगरपरिषदेच्या मतदारयादीत समाविष्ट असल्याने ते या निवडणूकीत उभे राहू शकतात, त्या मुळे त्यांच्या उमेदवारीची बारामतीत सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. अनेक इच्छुकांनी देखील जर जय पवार हे उमेदवार असतील तर आम्हीही त्यांच्यासाठी काम करु अशी ग्वाही दिली आहे..बारामतीत अजित पवार यांचे वलय विचारात घेता नगराध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत जर जय पवार यांची उमेदवारी जाहीर झाली तर ते सहजतेने निवडून येतील असाही विश्वास प्रमुख पदाधिका-यांना वाटत आहे..या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. 10 नोव्हेंबर पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात होणार असल्याने या बाबत आता तातडीने निर्णय घेण्याचा कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे. राष्ट्रवादीकडूनही अद्याप या बाबत अधिकृत कोणतीही प्रतिक्रीया आलेली नाही.