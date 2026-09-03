Ganeshotsav : गणेशोत्सवात ‘एनजीटी’च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

पुणे - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात दिलेल्या आदेशांची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पुणे पोलिस आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ ऑडिओलॉजिस्ट डॉ. कल्याणी मांडके, विवेक वेलणकर आणि निसर्गसेवक संस्थेच्या वतीने यासंदर्भात पोलिसांना पत्र देण्यात आले आहे..डॉ. मांडके यांनी ध्वनीप्रदूषणाच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता. नवीन कायद्याऐवजी, अस्तित्वात असलेल्या ध्वनीप्रदूषण नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, हा या अर्जाचा मुख्य उद्देश होता. यावर सुनावणी करताना प्राधिकरणाने २०२४ मध्ये पुणे शहरातील गणेशोत्सवासाठी नऊ महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत..न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार, गणपती मंडपाजवळ आवाजाची पातळी तत्काळ मोजून ती नागरिकांना दिसेल अशा पद्धतीने प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. विसर्जन मिरवणुकीतील प्रमुख चौकांमध्येही आवाजाची पातळी मोजण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, परिसराच्या स्वरूपानुसार स्पीकरची संख्या आणि आवाजाची मर्यादा निश्चित करावी लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास साऊंड सिस्टीम जप्त करणे आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना प्राधिकरणाने दिल्या आहेत..विसर्जन मिरवणुकीत डीजे आणि 'टोल' वाद्यांवर बंदी घालण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची नावे सार्वजनिक करण्यात येणार आहेत. हे सर्व नियम गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीच नागरिक आणि मंडळांच्या आयोजकांना व्यापक स्वरूपात कळवणे आवश्यक असल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे. या वर्षीच्या उत्सवात या सर्व निर्देशांचे पालन करण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने तातडीने यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी वेलणकर आणि डॉ. मांडके यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.